Η σορός του Πριγκόζιν αναγνωρίστηκε από το κομμένο του δάχτυλο, αναφέρει ρωσικό κανάλι

Τέλος στις εικασίες που αφορούν στην επιβεβαίωση του θανάτου του Γεβγκένι Πριγκόζιν επιχειρεί να δώσει ρωσικό κανάλι, υποστηρίζοντας ότι η σορός του επικεφαλής της Wagner έχει ήδη αναγνωριστεί από έναν χαρακτηριστικό ακρωτηριασμό δαχτύλου που είχε υποστεί, αναφέρει η Daily Mail.

Ο Πριγκόζιν τραυματίστηκε στο αριστερό του χέρι ενώ εξέτιε την ποινή του σε αποικία ποινικών δικαστηρίων, ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU.

