Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν, με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν να διαμηνύει το Σάββατο ότι η χώρα του θα δώσει «ακόμη καταστροφικότερη απάντηση» στη συνεχιζόμενη ισραηλινή επιθετικότητα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα αρνηθεί να σταματήσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργασθούμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα των ειρηνικών πυρηνικών δραστηριοτήτων, ωστόσο δεν συμφωνούμε να περιορίσουμε στο μηδέν τις πυρηνικές μας δραστηριότητες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», προειδοποίησε ο Πεζεσκιάν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε εκτάκτως στις 10 το βράδυ, το Συμβούλιο Ασφάλειας της χώρας, σε μία διευρυμένη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας, θα συζητηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια αλλά και τα επόμενα βήματα, στη σύγκρουση με το Ιράν.

Όσον αφορά το πεδίο, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο και στον βόρειο τομέα της Τεχεράνης.

Μετά την ιρανική αεροπορία, οι Ισραηλινοί χτυπάνε τώρα και το ναυτικό στο Μπαντάρ Αμπάς, όπως μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Τελ Αβίβ, Σταύρος Ιωαννίδης. Εκτός από πολεμικά πλοία στοχεύουν αποθήκες με drone και όπλα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε το τελευταίο 24ωρο σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νοτιοδυτικό Ιράν, με περισσότερα από 50 πυρομαχικά.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις Αρχές του Ισραήλ, η χώρα έχει δεχθεί περισσότερους από 950 πυραύλους από τους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους 24 άνθρωποι και περισσότεροι από 1200 έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από ισραηλινές επιδρομές από την έναρξη της σύγκρουσης στις 13 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν.

Παράλληλα, η πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν έγινε για δεύτερη φορά στόχος των Ισραηλινών Δυνάμεων το Σάββατο, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι εξοντώθηκαν δύο διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Νεκροί 2 διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ. Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργότερα ότι σκότωσαν έναν δεύτερο διοικητή του ειδικού σώματος των Φρουρών που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τον οποίο κατονόμασαν ως Μπενάμ Σαριγιαρί, με πλήγμα εναντίον του οχήματός του στη διάρκεια της νύκτας στη δυτική Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο εν λόγω διοικητής «ήταν υπεύθυνος για όλες τις μεταφορές όπλων από το ιρανικό καθεστώς προς τους πληρεξουσίους του σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Ο Σαριγιαρί προμήθευε τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Χούθι της Υεμένης με τους πυραύλους και τις ρουκέτες που εκτόξευαν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης για το φόνο των δύο διοικητών.

Βομβαρδιστικά Β-2 μετακινούνται στο Γκουάμ

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ μετακινούν βομβαρδιστικά B-2 στη νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό, δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν η μετακίνηση σχετίζεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τα B-2 μπορούν να μεταφέρουν την βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator που είναι σχεδιασμένη για να πλήττει υπόγειους στόχους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις αυτές των B-2, ούτε για τον αριθμό τους.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι δεν υπάρχουν διαταγές για τη μετακίνηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών πέραν του Γκουάμ

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό της πληροφορίας.

Ειδικοί και αξιωματούχοι παρακολουθούν προσεκτικά αν βομβαρδιστικά B-2 θα μεταφερθούν στην αμερικανοβρετανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Το νησί βρίσκεται σε ιδανική θέση για επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθμευαν βομβαρδιστικά B-2 στο Ντιέγκο Γκαρσία μέχρι τον περασμένο μήνα, όταν αντικαταστάθηκαν από βομβαρδιστικά B-52.

Οι Χούθι απειλούν με επιθέσεις κατά αμερικανικών πλοίων σε περίπτωση αμερικανικής ανάμειξης

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης θα προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά αμερικανικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αν η Ουάσινγκτον αναμειχθεί στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της σιιτικής οργάνωσης.

Τον Μάιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Χούθι συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Στο πλαίσιο της συμφωνίας καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιτίθεται κατά της άλλης.

ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Απετράπη επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε Ισραηλινούς στην Κύπρο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ αποκάλυψε το Σάββατο πως οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν να επιτεθούν σε ισραηλινούς πολίτες στην Κύπρο

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως χάρη στη δράση των κυπριακών Αρχών ασφαλείας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ισραηλινές υπηρεσίες, η τρομοκρατική επίθεση ματαιώθηκε.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από την κυπριακή αστυνομία πως συνελήφθη σήμερα άνδρας που θεωρείται ύποπτος για «κατασκοπεία» και «τρομοκρατική δράση».

Επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας», η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον συλληφθέντα.

«Επειτα από συντονισμένη επιχείρηση σήμερα, συνελήφθη άτομο που θεωρείται ύποπτο για ανάμειξη σε παράνομες πράξεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία », ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο συλληφθείς παρουσιάσθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών.

Σύμφωνα με το Reuters και κυπριακά μέσα ενημέρωσης συνελήφθη ένας άνδρας με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές βάσεις, κρατούσε σημειώσεις και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση.

Ο Χαμενεΐ φέρεται να όρισε τους πιθανούς διαδόχους του

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα των new York Times, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει υποδείξει τρεις ανώτερους σιίτες κληρικούς ως πιθανούς διαδόχους του, σε περίπτωση που χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Axios: Τραμπ και Ερντογάν προσπάθησαν να κανονίσουν συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αλλά δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον Χαμενεΐ

Την ίδια ώρα, μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προγραμματίσουν συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων απέτυχε να αποδώσει, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Axios.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγή με άμεση γνώση του θέματος, αναφέρει ότι ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν πως ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει στην Τουρκία για να συναντήσει τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εφόσον αυτό θα βοηθούσε στην επίτευξη συμφωνίας, ή εναλλακτικά να στείλει τον Αντιπρόεδρό του, JD Vance, και τον Ειδικό Απεσταλμένο Steve Witkoff.

Ο Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών του, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφεραν την πρόταση στον Πεζεσκιάν και στον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, οι οποίοι στη συνέχεια επιχείρησαν να λάβουν την έγκριση του Χαμενεΐ. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, καθώς παραμένει σε καθεστώς απόκρυψης λόγω φόβων για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας.

Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ βομβαρδιζόμαστε - Θα δεχτούμε μία λύση σαν εκείνη του 2015

«Είναι προφανές ότι δεν μπορoύμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό» δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της 51ης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ). Σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία λύση ανάλογη με εκείνη του 2015.

«Δυστυχώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε αυτή την επιθετικότητα από την αρχή. Το αρνήθηκαν. Λένε συνεχώς ότι δεν εμπλέκονται, αλλά από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι εμπλέκονται και τώρα, τα tweets και οι συνεντεύξεις του προέδρου των ΗΠΑ δείχνουν ξεκάθαρα τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στο ζήτημα».

Ο Αραχτσί ανέφερε επίσης: «Δυστυχώς, ακούσαμε ότι και οι ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχουν σε αυτή την επιθετικότητα. Αυτό θα είναι μια πολύ ατυχής κατάσταση. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο για όλους».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι είναι αντίθετοι στη διπλωματία, δεν θέλουν να επιλυθεί το ζήτημα αυτό με ειρηνικό τρόπο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων όπως αυτή του 2015».

Υπενθύμισε δε ότι η συμφωνία του 2015 ήταν αποτέλεσμα διετών διαπραγματεύσεων και όταν «υπογράψαμε τη συμφωνία, όλος ο κόσμος το γιόρτασε».

Ερντογάν: Η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ ο μόνος τρόπος εξεύρεσης λύσης

O πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά του είπε το Σάββατο στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης μιας λύσης στη διαμάχη με το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αραγτσί στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην ίδια ανακοίνωση, το γραφείο του τόνισε ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την ετοιμότητα της χώρας του να παίξει ένα ρόλο εξυπηρέτησης της διαδικασίας και να βοηθήσει στη συνέχιση των πυρηνικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι: «Πρέπει να γίνουν βήματα το συντομότερο δυνατό για το άνοιγμα της διπλωματίας σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ηγετών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», πρόσθεσε το προεδρικό γραφείο της Τουρκίας.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος: Μη ρεαλιστικές οι ευρωπαϊκές προτάσεις που κατατέθηκαν στη Γενεύη

Οι συζητήσεις και οι προτάσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Γενεύη είναι μη ρεαλιστικές και η επιμονή σε αυτές δεν θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μία συμφωνία, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το Ιράν θα εξετάσει τις ευρωπαϊκές προτάσεις στην Τεχεράνη και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στην επόμενη συνάντηση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο μηδενικός εμπλουτισμός δεν οδηγεί πουθενά, ενώ το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί για τις αμυντικές ικανότητες του, συμπεριλαμβανομένου και του πυραυλικού προγράμματος.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του Σαββάτου από τη συγκρούση Ισραήλ - Ιράν

