ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Απετράπη επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε Ισραηλινούς στην Κύπρο

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε το Σάββατο τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν σε Ισραηλινούς πολίτες στην Κύπρο.

The Islamic Revolutionary Guard Corps – the terror arm of the Iranian regime – tried to carry out an attack on Israeli citizens in Cyprus.

Thanks to the activity of the Cypriot security authorities, in cooperation with Israeli security services, the terror attack was thwarted.… June 21, 2025

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Σάαρ ανέφερε ότι η επίθεση αποτράπηκε, «χάρη στη δραστηριότητα των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας».

Ο Σάαρ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν.

Κύπρος: Σύλληψη υπόπτου για «κατασκοπεία» και «τρομοκρατική δράση»

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία της Κύπρου συνέλαβε άνδρα ως ύποπτο για τρομοκρατία, έπειτα από πληροφορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, μετέδωσε νωρίτερα το Reuters.

Άνδρας που θεωρείται ύποπτος για «κατασκοπεία» και «τρομοκρατική δράση» συνελήφθη σήμερα στην Κύπρο, ανακοίνωσε από την πλευρά της, η κυπριακή αστυνομία.

Επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας», η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον συλληφθέντα.

«Επειτα από συντονισμένη επιχείρηση σήμερα, συνελήφθη άτομο που θεωρείται ύποπτο για ανάμειξη σε παράνομες πράξεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία », ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών, σε μία κεκλεισμένη των θυρών διαδικασία, λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στις 20/06/2025, οι Αρχές έλαβαν μια άκρως απόρρητη και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορία από ξένη συνεργαζόμενη υπηρεσία. Η πληροφορία ανέφερε ότι ο ύποπτος, από το Αζερμπαϊτζάν, βρίσκεται στην Κύπρο και συλλέγει πληροφορίες από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι και σήμερα, σχετικά με την παρουσία ξένης στρατιωτικής δύναμης στο νησί, και ενδεχομένως να σχεδιάζει άμεση τρομοκρατική επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να είναι στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Από φυσική παρακολούθηση που έχει διενεργηθεί από τον Ιούνιο του 2025, από συνεργαζόμενη υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος διαμένει σε διαμέρισμα πλησίον των βρετανικών βάσεων στο Ζακάκι Λεμεσού, περιοχή η οποία γειτνιάζει με τις Βρετανικές Βάσεις.

Να σημειωθεί ότι, κατά την παρακολούθηση, ο ύποπτος φάνηκε να κινείται πεζός πλησίον των Βρετανικών Βάσεων, κρατώντας σχεδόν καθημερινά μεγάλη φωτογραφική μηχανή με μεγεθυντικό φακό, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα. Φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες τόσο με τα τηλέφωνά του, όσο και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, καταγράφοντας κατ’ επανάληψη ύποπτες κινήσεις. Παράλληλα, κρατούσε έντυπες σημειώσεις.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μετακινήθηκε από Λεμεσό προς Πάφο με λεωφορείο, και ακολούθως μετέβη με άλλο λεωφορείο πλησίον της αεροπορικής βάσης “Ανδρέας Παπανδρέου”. Και εκεί κινήθηκε ύποπτα, τραβώντας διάφορες φωτογραφίες, με την υποψία ότι κατασκόπευε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα τρομοκρατίας, κατασκοπείας, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και άλλα συναφή αδικήματα.

Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.