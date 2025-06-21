Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για ένατη μέρα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε το τελευταίο 24ωρο σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νοτιοδυτικό Ιράν, με περισσότερα από 50 πυρομαχικά.

Νωρίτερα υπήρξαν και αναφορές και για χτύπημα στο μαυσωλείο του Χομεϊνί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι στόχος ήταν ένα τεχνολογικό πάρκο ακριβώς δίπλα.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός μεταφέρει βομβαρδιστικά B-2 στο νησί Γκουάμ του Ειρηνικού από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Πεζεσκιάν: Θα δώσουμε ακόμη καταστροφικότερη απάντηση

«Η απάντησή μας στη συνέχιση της επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι ακόμη καταστροφικότερη», προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά το ίδιο τηλεφώνημα, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αρνηθεί να σταματήσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Ο Χαμενεΐ όρισε τους πιθανούς διαδόχους του

Στο μεταξύ σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει υποδείξει τρεις ανώτερους κληρικούς ως πιθανούς διαδόχους του, σε περίπτωση που χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κίνηση σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχεδίων και τους επικαλούνται οι New York Times, η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο των Ειδικών, το όργανο που είναι θεσμικά υπεύθυνο για την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη.

Νεκροί 2 διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης

Σημειώνεται πως το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε βετεράνο Ιρανό διοικητή κατά τη διάρκεια επιθέσεων. Ο Σαΐντ Ιζάντι, ο οποίος ηγήθηκε του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κουντς, βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς.

Επιπλέον, οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε και ο Behnam Shahriyari, ανώτερος αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Ιράν. Οι IDF δημοσίευσαν και βίντεο από το χτύπημα.

Ισραηλινά πλήγματα υπήρξαν και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ήχησαν σειρήνες συναγερμού για πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια. Μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ. Οι IDF ανακοίνωσαν αργότερα ότι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία όλοι οι πύραυλοι.

Παράλληλα, ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δήλωσε ότι οι συζητήσεις και οι προτάσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Γενεύη είναι μη ρεαλιστικές και η επιμονή σε αυτές δεν θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μία συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση της Γενεύης υπέβαλαν στο Ιράν διπλωματική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ, η οποία αποτελείται από τέσσερα κύρια σημεία:

Την επανέναρξη των εργασιών του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΑΕ) με στόχο τον «μηδενικό εμπλουτισμό» ουρανίου.

Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.

Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων της περιοχής από την Τεχεράνη.

Την απελευθέρωση των «ομήρων» από το Ιράν (αναφορά στους αλλοδαπούς που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές).

