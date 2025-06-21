Το Ιράν θα δώσει «ακόμη καταστροφικότερη απάντηση» στη συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σήμερα, ένατη ημέρα της σύρραξης ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η απάντησή μας στη συνέχιση της επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι ακόμη καταστροφικότερη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετέδωσε τοπ πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατά το ίδιο τηλεφώνημα, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αρνηθεί να σταματήσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργασθούμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα των ειρηνικών πυρηνικών δραστηριοτήτων, ωστόσο δεν συμφωνούμε να περιορίσουμε στο μηδέν τις πυρηνικές μας δραστηριότητες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», προειδοποίησε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

