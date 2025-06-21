Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 17 άνθρωποι, 8 από τους οποίους περίμεναν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό.

Πέντε από τους 17 βρίσκονταν κοντά στον διάδρομο της Νετζαρίμ, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Δεκαπέντε άνθρωποι που περίμεναν για τη διανομή βοήθειας τραυματίσθηκαν.

Παρόμοια επίθεση έγινε τα ξημερώματα στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου τρεις άνθρωποι που περίμεναν κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

