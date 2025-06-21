O πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης μιας λύσης στη διαμάχη με το Ισραήλ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αραγτσί στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην ίδια ανακοίνωση, το γραφείο του τόνισε ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την ετοιμότητα της χώρας του να παίξει ένα ρόλο εξυπηρέτησης της διαδικασίας και να βοηθήσει στη συνέχιση των πυρηνικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι: «Πρέπει να γίνουν βήματα το συντομότερο δυνατό για το άνοιγμα της διπλωματίας σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ηγετών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», πρόσθεσε το προεδρικό γραφείο της Τουρκίας.

Ερντογάν: Η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σήμερα στη διάσκεψη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως το Ισραήλ είχε στόχο να σαμποτάρει με τις επιθέσεις του τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Αυτό δείχνει πως δεν θέλουν τον δρόμο της διπλωματίας» είπε ο Ερντογάν σε ακόμη μια επίθεσή του κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Δεν έχω αμφιβολία ότι ο λαός του Ιράν θα ξεπεράσουν και αυτή τη δυσκολία» πρόσθεσε και κάλεσε «όλες τις χώρες με επιρροή στο Ισραήλ να μην ακούν το δηλητήριό του. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέσω του διαλόγου».

Πριν από τον Τούρκο πρόεδρο στην ίδια διάσκεψη μίλησε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε στους ομολόγους του από μουσουλμανικές χώρες ότι το Ισραήλ σύρει την περιοχή σε «ολική καταστροφή» με τις επιθέσεις του στο Ιράν και πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο Φιντάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να σταθούν στο πλευρό του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Είπε ακόμη ότι η περιοχή έχει «πρόβλημα με το Ισραήλ» μετά την επίθεσή του στη Γάζα και τις επιθέσεις του στον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Πηγή: Skai.gr

