Μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προγραμματίσουν συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων απέτυχε να αποδώσει, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Axios.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγή με άμεση γνώση του θέματος, αναφέρει ότι ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν πως ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει στην Τουρκία για να συναντήσει τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εφόσον αυτό θα βοηθούσε στην επίτευξη συμφωνίας, ή εναλλακτικά να στείλει τον Αντιπρόεδρό του, JD Vance, και τον Ειδικό Απεσταλμένο Steve Witkoff.

Ο Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών του, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφεραν την πρόταση στον Πεζεσκιάν και στον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, οι οποίοι στη συνέχεια επιχείρησαν να λάβουν την έγκριση του Χαμενεΐ. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, καθώς παραμένει σε καθεστώς απόκρυψης λόγω φόβων για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας.

Πηγή: skai.gr

