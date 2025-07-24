Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται στη Συρία επενδύσεις αξίας 5,6 δισεκ. δολαρίων

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την άμεσα επικείμενη σύναψη συμφωνιών που προβλέπουν εταιρική σχέση και επενδύσεις αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορους τομείς με τη Συρία, όπου οι νέες de facto αρχές λένε πως θέλουν να ανακάμψει η οικονομία, έπειτα από σχεδόν μιάμιση δεκαετία καταστροφικού πολέμου.

Το Ριάντ συγκαταλέγεται στους κυριότερους υποστηρικτές των νέων συριακών αρχών, που κατέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο, όταν ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από 14 σύρραξης.

Πολυμελής σαουδαραβική αποστολή, αποτελούμενη από περίπου 150 αντιπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με επικεφαλής τον σαουδάραβα υπουργό Επενδύσεων Χάλεντ αλ Φάλεχ, έφθασε χθες στη Δαμασκό, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Επενδύσεων και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια.

Θα συμμετάσχει σε διμερές φόρουμ επενδύσεων σήμερα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Θα υπογραφτούν διάφορες συμφωνίες και πρωτόκολλα που «θα συνεισφέρουν άμεσα στην ανάπτυξη της Συρίας» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Οι επενδύσεις που αναγγέλθηκαν, αξίας «21 δισεκ. σαουδαραβικών ριάλ (σ.σ. περίπου 5,6 δισεκ. δολαρίων)», αφορούν «ζωτικούς και στρατηγικούς τομείς όπως αυτοί των ακινήτων, των υποδομών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής, των μεταφορών και του εφοδιασμού, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της ενέργειας, του εμπορίου» κ.λπ., πάντα σύμφωνα με το υπουργείο, που αναθεώρησε προς τα πάνω προηγούμενο υπολογισμό του, που έκανε λόγο για 19 δισεκ. ριάλ.

Ο σύρος υπουργός Πληροφοριών Χάμζα αλ Μούσταφα δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι στο φόρουμ θα «υπογραφτούν 44 συμφωνίες με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας», αξίας «έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που επισημοποίησε την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στη Συρία, νέο βήμα στην πορεία αναθέρμανσης των σχέσεων της Ουάσιγκτον με τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ.

Ο ρεπουμπλικάνος ανήγγειλε την άρση των κυρώσεων τον Μάιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε συνάντηση που συζητήθηκε πολύ με τον σύρο προσωρινό πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα. Αυτός ο τελευταίος επισκέφθηκε το Ριάντ τον Φεβρουάριο, έκανε στο βασίλειο το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξάλλου έχουν υποσχεθεί να διευθετήσουν το χρέος της Συρίας στην Παγκόσμια Τράπεζα, που υπολογίζεται πως ανέρχεται σε περίπου 15 δισεκ. δολάρια.

Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις της πως θα ενώσει τη χώρα, η νέα εξουσία στη Δαμασκό δυσκολεύεται να διατηρήσει την τάξη. Σειρά νέων πολυαίμακτων επεισοδίων πρόσφατα ήγειρε ξανά αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι σε θέση να διαχειριστεί τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων.

Αιματηρά επεισόδια συντάραξαν την επαρχία Σουέιντα, έπειτα από συμπλοκές μεταξύ δρούζων μαχητών και βεδουίνων σουνιτών αντιπάλων τους που γενικεύτηκαν με ταχύτητα. Το Ισραήλ επενέβη, βομβαρδίζοντας θέσεις των δυνάμεων των νέων αρχών και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας πως η πρόθεσή του ήταν να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων και να δημιουργήσει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάνω από 1.300 άνθρωποι, στην πλειονότητα τους Δρούζοι, σκοτώθηκαν στη σειρά επεισοδίων αυτή. Κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, έπειτα από μια εβδομάδα συγκρούσεων.

