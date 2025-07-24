Η Χαμάς επέδωσε την απάντησή της σε πρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι επέδωσε την απάντησή της στην πιο πρόσφατη πρόταση του Ισραήλ για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αντιπροσωπείες διαπραγματευτών των δυο πλευρών συνεχίζουν τις έμμεσες διαπραγματεύσεις τους στο εμιράτο του Κατάρ.

«Η Χαμάς επέδωσε στους μεσολαβητές της την απάντηση της ίδιας και (άλλων) παλαιστινιακών παρατάξεων στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μέσω Telegram.

Η απάντηση περιλαμβάνει προτεινόμενες τροποποιήσεις των τμημάτων της που αφορούν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, τους χάρτες ζωνών από όπου θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα και τις εγγυήσεις για το οριστικό τέλος του πολέμου, ανέφερε χθες βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις στη Ντόχα.

Οι δυο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία που εξ όσων είναι γνωστά θα επιτρέψει την απελευθέρωση 10 ομήρων στη ζωή με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση ακόμη απροσδιόριστου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Όμως οι συνομιλίες συνεχίζονται για δυο εβδομάδες και πλέον χωρίς να έχουν καταλήξει. Η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη, της προσάπτει πως αρνείται να συμβιβαστεί σε απαιτήσεις-κλειδιά.

Για την κυβέρνηση του Ισραήλ, η διάλυση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς θεωρείται μη διαπραγματεύσιμη. Από την άλλη, το παλαιστινιακό κίνημα αξιώνει εγγυήσεις πως η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλο τον θύλακο κι απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμό.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Νταβίντ Μένσερ, κατηγόρησε για ακόμη μια φορά χθες τη Χαμάς ότι εγείρει εμπόδια στις συνομιλίες.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε την πρόταση του Κατάρ και την επικαιροποιημένη πρόταση του (ειδικού απεσταλμένου της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ) Γουίτκοφ, είναι η Χαμάς αυτή που αρνείται», υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι ισραηλινοί διαπραγματευτές παραμένουν στη Ντόχα και ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανέφερε προχθές Τρίτη ότι ο κ. Γουίτκοφ θα μετέβαινε στην Ευρώπη εντός της εβδομάδας για συνομιλίες όσον αφορά τη Γάζα και ότι κατόπιν ήταν πιθανό να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του Κατάρ και τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ έτρεφε ενόψει του ταξιδιού τη «σθεναρή ελπίδα πως θα καταλήξουμε σε νέα κατάπαυση του πυρός καθώς και σε ανθρωπιστικό διάδρομο για τη διανομή βοήθειας», διευθετήσεις στις οποίες «τα δυο μέρη έχουν στην πραγματικότητα συμφωνήσει», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.