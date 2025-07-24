Η καναδική διπλωματία τόνισε χθες Τετάρτη ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων κι εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας είναι «απαράδεκτες», καλώντας να υπάρξει άμεση επανέναρξη της διανομής βοήθειας μεγάλης κλίμακας στον θύλακο από υπηρεσίες του ΟΗΕ.

«Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον προσωπικού και εγκαταστάσεων του ΠΟΥ και οχηματοπομπών του ΠΕΠ και οι συνεχιζόμενοι σκοτωμοί Παλαιστινίων που προσπαθούν να βρουν τροφή και νερό που χρειάζονται επειγόντως είναι απαράδεκτες» εξελίξεις, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά μέσω X.

«Η πείνα στη Γάζα έχει φθάσει σε καταστροφικά επίπεδα» και «ο Καναδάς καλεί να υπάρξει άμεση επανέναρξη της διανομής βοήθειας από τον ΟΗΕ σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε το καναδικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

