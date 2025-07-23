Ξεπέρασε τους 1.300 νεκρούς ο απολογισμός των θυμάτων της βίας στη νότια Συρία

Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, όπου ο πληθυσμός είναι κατά πλειονότητα Δρούζοι, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.311 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα, από τη 13η Ιουνίου ως την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η οργάνωση εξήγησε πως συγκέντρωσε στοιχεία και για άλλους θανάτους προτού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Νεκροί είναι 533 μαχητές και 300 πολίτες που ανήκουν στην κοινότητα των Δρούζων (συνολικά 833 μέλη της κοινότητας αυτής), από τους οποίους 196 «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες» από μέλη των δυνάμεων «των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Στην άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν 423 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 35 βεδουίνοι σουνίτες, συμπεριλαμβανομένων τριών αμάχων που «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από δρούζους μαχητές», σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, που έχει έδρα το Λονδίνο και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Παράλληλα, δεκαπέντε μέλη των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, πάντα σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει στη δημοσιότητα η πηγή αυτή έκανε λόγο για 1.260 νεκρούς.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το Ισραήλ, λέγοντας πως ήθελε να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων, βομβάρδισε θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στη Σουέιντα και εγκαταστάσεις του νέου καθεστώτος στη Δαμασκό, για να αναγκάσει τις αρχές να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την επαρχία.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ μετά την αποχώρηση των βεδουίνων μαχητών και αυτών διαφόρων φυλών από την ομώνυμη πόλη που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας.

Πηγή: skai.gr

