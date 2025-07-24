Σχεδόν 75.000 υπήκοοι του Μεξικού εγκατέλειψαν οικειοθελώς τις ΗΠΑ κι επανεγκαταστάθηκαν στην πατρίδα τους αφού επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη η μεξικανή πρόεδρος, η Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Αφού ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ, αναγορεύοντας την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν την έναρξη προγράμματος που βάφτισαν «Το Μεξικό σε αγκαλιάζει», για να συνδράμουν οικειοθελείς επαναπατρισμούς υπηκόων της χώρας από τις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνει οικονομική ενίσχυση.

«Περίπου 75.000 συμπατριώτες μας, Μεξικανοί και Μεξικανές, επέστρεψαν στη χώρα από την 20ή Ιανουαρίου, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του (στις ΗΠΑ) ο πρόεδρος Τραμπ», συνόψισε χθες η αρχηγός του μεξικανικού κράτους, εκλεγμένη με το κόμμα MORENA (εθνικιστική αριστερά), στη συνέντευξη Τύπου που κατά κανόνα παραχωρεί κάθε πρωί.

Περίπου 45.000 από αυτούς έλαβαν βοήθεια, συμπλήρωσε η κ. Σέινμπαουμ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δεκάδες χιλιάδες οικειοθελείς επιστροφές ανακοινώθηκαν με φόντο την εντατικοποίηση των αστυνομικών εφόδων, των φυλακίσεων και των απελάσεων ανθρώπων που βρίσκονται παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, ειδικά στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική πόλη — που είναι επίσης ο τόπος όπου ζουν οι περισσότεροι εκπατρισμένοι Μεξικανοί από οποιονδήποτε άλλο.

Κατά τους αριθμούς του μεξικανικού υπουργείου Εξωτερικών, κάπου 12 εκατομμύρια υπήκοοι της χώρας ζουν στο εξωτερικό, το 97% εξ αυτών στις ΗΠΑ.

Χθες η πρόεδρος Σέινμπαουμ παρότρυνε την κυβέρνηση Τραμπ να στείλει πίσω στην πατρίδα τους όσους Μεξικανούς διατρέχουν κίνδυνο να βρεθούν σε αμερικανικά κέντρα κράτησης, όπου οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι μετανάστες υφίσταται απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση.

