Η Συρία ζήτησε τη βοήθεια της Τουρκίας για την ενίσχυση της άμυνάς της

Η μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, έπειτα από δύο εβδομάδες συγκρούσεων μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων που κλιμάκωσε τις εντάσεις στη Συρία και προκάλεσε την παρέμβαση του Ισραήλ.

Αξιωματούχοι του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, δήλωσαν ότι η Συρία έχει επίσης ζητήσει βοήθεια για την καταπολέμηση «τρομοκρατικών οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Τουρκία, που έχει εδώ και καιρό εκφράσει την ετοιμότητά της να βοηθήσει τη Συρία, εργάζεται προς την κατεύθυνση της παροχής εκπαίδευσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Η Τουρκία, η οποία στηρίζει τη μεταβατική συριακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα, επιδιώκει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με τη Συρία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την εγκαθίδρυση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων σε συριακό έδαφος.

Η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της μεταβατικής συριακής διοίκησης και των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) για την ένταξή τους στον εθνικό συριακό στρατό. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει «παγώσει», με βασικό αγκάθι το αν οι SDF θα παραμείνουν ενιαία μονάδα εντός του νέου στρατού ή θα διαλυθούν πλήρως.



