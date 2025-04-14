Τρεις άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Κουρσκ

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών αρχών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντρ Χινστέιν αναφέρει πως ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο χωριό Γκίρι, σκοτώνοντας έναν 70χρονο. Ανάλογη επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Ζολοταριόφκα όπου, σύμφωνα πάντα με τον περιφερειάρχη, βρήκε τον θάνατο ένα ζευγάρι (ηλικίας 69 και 67 ετών).

Ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα σημαντικό τμήμα της περιφέρειας Κουρσκ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει πλέον να απελευθερώσει σχεδόν το σύνολο των κατεχόμενων εδαφών, υποχρεώνοντας τις δυνάμεις του Κιέβου να υποχωρήσουν στο ουκρανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

