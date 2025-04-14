Υπό διαβούλευση βρίσκεται στην ΕΕ η υιοθέτηση ενός νέου μηχανισμού για τη χρηματοδότηση της άμυνας με σκοπό την ενίσχυση των συνόρων του ΝΑΤΟ εκφράζοντας έτσι έμπρακτα τη στήριξή της στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις μετά τη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στη Βαρσοβία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όπως υποστήριξε ο Ντομπρόβσκις, η ΕΕ είναι πρόθυμη να εξετάσεις επιλογές που δεν έχουν πέσει ακόμη στο τραπέζι και δεν απέκλεισε να δοθούν επιδοτήσεις για τις ευάλωτες ανατολικές χώρες του μπλοκ.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης μεταξύ των κυβερνήσεων της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες επωμίζονται το οικονομικό βάρος των αμυντικών δαπανών.

Ευρωπαίος διπλωμάτης από χώρα του ανατολικού μπλοκ της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι ακόμα και αν οι χώρες στα σύνορα με τη Ρωσία αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 20%, δεν θα ήταν αρκετό καθώς οι οικονομίες τους είναι πολύ μικρές.

«Χρειάζεται όλοι [να αυξήσουμε τις αμυντικές τους δαπάνες]», είπε ο διπλωμάτης, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του.

Ο Ντομπρόβσκις συμφώνησε ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία αντιμετώπιζαν μεγάλους κινδύνους και πιθανότατα χρειάζονταν περαιτέρω υποστήριξη. Ο ίδιος είπε ότι κατά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ υποστήριξε ότι πρέπει να συσταθεί ένα υπερεθνικό ταμείο εξοπλισμών που θα επέτρεπε τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε χώρες εκτός ΕΕ να συγκεντρώσουν χρήματα για τον επανεξοπλισμό της ηπείρου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ταμείο θα μπορούσε να βοηθήσει στη δέσμευση χωρών εκτός ΕΕ και να παρακάμψει την ανάγκη να υπάρξει ομόφωνη συμφωνία παρακάμπτοντας δυνητικά με αυτόν τον τρόπο ορισμένους από τους αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Ωστόσο, μεγάλοι παίκτες, όπως η Γερμανία, δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο και χώρες όπως η Ισπανία —που επιθυμούν να αποφύγουν την προσθήκη χρέους— υποστηρίζουν νέα από κοινού εκδοθέντα ομόλογα της ΕΕ, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κρίση του Covid-19.

Στη συνάντηση της Βαρσοβίας, ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο πρότεινε ένα όχημα ειδικού σκοπού που θα παρείχε επιχορηγήσεις και δάνεια για πανευρωπαϊκά αμυντικά έργα. Ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η πρόταση θα συζητηθεί στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, οι προτάσεις για την παροχή επιχορηγήσεων πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίσταση, ειδικά από δημοσιονομικά συντηρητικά έθνη όπως η Ολλανδία, η οποία αντιτίθεται ιστορικά στις μεταφορές επιχορηγήσεων μεγάλης κλίμακας μεταξύ των κρατών μελών.

Προς το παρόν, η Επιτροπή φαίνεται να διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της. Αλλά καθώς ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η ένταση μεταξύ αλληλεγγύης και ιδιοτέλειας εμφανίζεται για άλλη μια φορά.

Νωρίτερα σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό συζήτηση για να αυξήσει τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες άνω του 3%,

