Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη πως τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην ανακηρυγμένη ανθρωπιστική ζώνη Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις (νότια), ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους πως έπληξαν «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

«Ανασύρθηκαν και διακομίστηκαν 40 μάρτυρες και 60 τραυματίες» σε κοντινά νοσοκομεία μετά τον βομβαρδισμό, συνόψισε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν δεκαπέντε ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα που στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων στο Αλ Μαουάσι», πρόσθεσε.

Πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν γνωστό νωρίτερα πως πήραν φωτιά τουλάχιστον 20 σκηνές, ενώ ισραηλινοί πύραυλοι προκάλεσαν κρατήρες βάθους ως ακόμη και εννέα μέτρων.

«Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν στη σφαγή στο Αλ Μαουάσι», δήλωσε άλλο στέλεχος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από τη δική του πλευρά πως «έπληξε σημαντικούς τρομοκράτες της Χαμάς που δρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου ενσωματωμένο στην ανθρωπιστική περιοχή στη Χαν Γιούνις», προσθέτοντας πως «οι τρομοκράτες (...) διέπρατταν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτών (...) και του κράτους του Ισραήλ».

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν να καταχρώνται συστηματικά πολιτικές και ανθρωπιστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ανακηρυγμένης ανθρωπιστικής ζώνης, για να επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», επέμεινε.

Η Χαμάς διέψευσε πως βρίσκονταν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα στην ανθρωπιστική ζώνη που βομβαρδίστηκε.

«Οι κατηγορίες της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) για την παρουσία μαχητών της αντίστασης είναι ξεδιάντροπο ψέμα», τόνισε η Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, μέσω Telegram.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των περίπου 2,4 εκατ. ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά επανειλημμένα, κάποιες οικογένειες έχουν τραπεί σε φυγή δέκα και περισσότερες φορές, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στον θύλακο τον περασμένο Οκτώβριο.

Έναυσμα της ένοπλης σύρραξης, που διανύει την 340ή ημέρα της, ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 παραμένουν όμηροι των μαχητών του παλαιστινιακού κινήματος, ωστόσο 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 41.000 ανθρώπους κι έχουν προκαλέσει μείζονα ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.