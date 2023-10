Η Ρωσία λέει ότι κατέρριψε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την Κριμαία Κόσμος 00:28, 08.10.2023 linkedin

Στις 10:25 το βράδυ του Σαββάτου, η ουκρανική ραδιοτηλεόραση μετέδωσε μαρτυρία κατοίκου της Κριμαίας σχετικά με δύο ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή Γεβταπορίγια, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου