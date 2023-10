Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα πάρει ισχυρή εκδίκηση για αυτή τη μαύρη μέρα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι «η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεσμεύεται για μια «πανίσχυρη εκδίκηση» κατά της Χαμάς, μιλώντας για μια μαύρη μέρα για το εβραϊκό κράτος.

«Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε σε ένα σύντομης διάρκειας τηλεοπτικό του διάγγελμα.

BREAKING:



Israeli PM Benjamin Netanyahu called on Palestinian civilians in Gaza to “LEAVE NOW” because the Israeli military is going to “turn all Hamas hiding places into rubble”



