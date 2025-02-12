Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελευθέρωσαν σήμερα τον Ρώσο Αλεξάντρ Βίνικ που κατηγορείτο για διάπραξη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Μόσχα του Αμερικανού δασκάλου Μαρκ Φόγκελ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η συμφωνία - η πρώτη που έχει συνάψει με τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, υποβάθμισε την πρόταση του Τραμπ, που έχει δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τον πόλεμο σύντομα, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Αλεξάντερ Βίνικ αφέθηκε ελεύθερος. Ο Βίνικ πρέπει να καταθέσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη βόρεια Καλιφόρνια περιμένοντας τη μεταφορά του πίσω στη Ρωσία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Βίνικ συνελήφθη το 2017 στην Ελλάδα και τέθηκε υπό κράτηση κατόπιν αιτήματος της Ουάσινγκτον ως ύποπτος για ξέπλυμα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του ανταλλακτηρίου. Στη συνέχεια εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δήλωσε ένοχος τον Μάιο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Ο Βίνικ διαχειριζόταν το BTC-e, που κάποτε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο μέσω του οποίου προέβαινε σε ξέπλυμα χρηματικών ποσών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονταν από επιθέσεις λυτρισμικού (ransomware), κλοπές ταυτοτήτων, κυκλώματα ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Φόγκελ, 63 ετών, εξέτιε ποινή κάθειρξης 14 ετών για λαθρεμπόριο ναρκωτικών αφού συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας με μικρή ποσότητα μαριχουάνας. Χθες Τρίτη μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον, όπου γιόρτασε την απελευθέρωσή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

