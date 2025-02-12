Εσθονία: Ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του να αναδιατάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον ευρύτερο στόχο του να αναδιατάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη τρία χρόνια μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, προειδοποίησε η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας σε ετήσια έκθεσή της.

Μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία έχει τον κίνδυνο του να δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να «πάρει μια ανάσα» προτού συνεχίσει τον πόλεμό του εναντίον της χώρας, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η απαίτησή του πριν από την εισβολή να αποσυρθεί το ΝΑΤΟ από την ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να ισχύει, προστίθεται στην έκθεση.

Η χώρα της Βαλτικής στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Η Εσθονία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, έχει κατηγορήσει τις μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας για μια σειρά από πράξεις σαμποτάζ τα τελευταία χρόνια και έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

«Ο Πούτιν πιθανότατα θεωρεί ότι η επίλυση αυτής της σύγκρουσης είναι εφικτή μόνο μέσω μιας συμφωνίας τύπου Γιάλτας - δηλαδή της διαίρεσης της Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής», αναφέρει η έκθεση, αναφερόμενη στη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης για την αναδιοργάνωση των συνόρων και της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Προκειμένου να αποθαρρύνει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, η Ρωσία θα υποδαυλίσει τους «φόβους ενός πυρηνικού χειμώνα» στις δυτικές κοινωνίες φέτος, ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα είναι «εξαιρετικά απίθανο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα» εναντίον της Ουκρανίας, αλλά «παρατηρώντας πώς ο παράγοντας φόβος συγκρατεί τη Δύση μέχρι στιγμής», θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Η υπηρεσία κατασκοπείας προειδοποίησε επίσης ότι παρά τις τεράστιες απώλειες στρατευμάτων και τις βαριές δυτικές κυρώσεις, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν να ενισχύονται, αποκτώντας εμπειρία στο πεδίο της μάχης με νέες τεχνολογίες. Ενώ η οικονομία της χώρας έχει αντέξει τις εξωτερικές πιέσεις, η δυναμική της έχει επιβραδυνθεί, επηρεάζοντας τα φιλόδοξα σχέδια της Μόσχας για την αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση αφιέρωσε ένα κεφάλαιο στην Κίνα, η οποία, όπως ανέφερε, «υποστηρίζει σιωπηρά» τους πολίτες και τις εταιρείες της που κάνουν δουλειές με τη Μόσχα. Η Κίνα έχει βοηθήσει τη ρωσική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών διευκολύνοντας τη ροή δυτικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με την υπηρεσία κατασκοπείας.

«Το συμφέρον της Κίνας έγκειται στο να βοηθήσει τη Ρωσία να μην χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς μια τέτοια έκβαση θα αποτελούσε νίκη για τον κύριο αντίπαλό της, τις ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση.

Πηγή: The Washington Post

