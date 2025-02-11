Εάν η Μόσχα αντιληφθεί το ΝΑΤΟ ως αδύναμο, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξάγει έναν «πόλεμο μεγάλης κλίμακας» στην Ευρώπη εντός πέντε ετών, ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας (DDIS).

«Η Ρωσία είναι πιθανό να είναι πιο πρόθυμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία σε έναν περιφερειακό πόλεμο εναντίον μιας ή περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ, εάν αντιληφθεί το ΝΑΤΟ ως στρατιωτικά αποδυναμωμένο ή πολιτικά διχασμένο», αναφέρει η έκθεση της υπηρεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη σύμφωνα με το Politico.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η Ρωσία εκτιμήσει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν ή δεν θα υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία», συνεχίζει η έκθεση, τονίζοντας ότι η Ρωσία αυξάνει τις στρατιωτικές της δυνατότητες για να προετοιμαστεί για έναν πιθανό πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ.

Η επικαιροποιημένη έκθεση για την απειλή έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του αργότερα αυτό το μήνα.

Η υπηρεσία κάνει λόγο για τρία σενάρια που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν η σύγκρουση στην Ουκρανία τελειώσει ή «παγώσει», με βάση το σενάριο ότι η Ρωσία δεν έχει την ικανότητα να διεξάγει πόλεμο με πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με την έκθεση, η Ρωσία θα είναι σε θέση να διεξάγει έναν πόλεμο με μια γειτονική χώρα, ενώ μέσα σε δύο χρόνια θα μπορούσε να εξαπολύσει έναν περιφερειακό πόλεμο στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Σε πέντε χρόνια, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμπλακούν οι ΗΠΑ.

Ακόμη, η υπηρεσία σημειώνει ότι δεν συνυπολόγισε τυχόν αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει παροτρύνει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο ποσοστό του σημερινού στόχου, και έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη στρατιωτική συμμαχία, εάν οι σύμμαχοί τους δεν πληρώσουν τα έξοδά τους.

Το 2024 ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα «ενθάρρυνε» τη Ρωσία να επιτεθεί σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Πηγή: skai.gr

