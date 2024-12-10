Βίντεο: Ο Καντάφι προειδοποιούσε τον Ασαντ ότι θα’ρθει η σειρά του και αυτός γελούσε

Ο έκπτωτος Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι ο τελευταίος από τους ηγέτες «θύματα» της Αραβικής Άνοιξης, η οποία έφτασε στη Συρία το Μάρτιο του 2011, οδήγησε σε έναν από τους πιο αιματηρούς εμφύλιους στην ιστορία και τελικά «αποκαθήλωσε» με καθυστέρηση 13 ετών τον πρόεδρο της χώρας, που πολλοί αποκαλούν «δικτάτορα».

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το 2008 – και ενώ ο Σαντάμ Χουσεϊν έχει ήδη εκτελεστεί το 2003 στο Ιράκ – κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε αυτό ο ηγέτης της Λιβύης , επίσης δικτάτορας, Μουαμάρ Καντάφι μιλούσε σε σύνοδο κορυφής των Αράβων ηγετών στη Δαμασκό και τους προειδοποιούσε ότι οι Αμερικάνοι θα τους προδώσουν και ότι «θα έρθει και η σειρά τους».

We found it in archives. 16 years ago, in 2008, at a summit of Arab leaders in Damascus, Gaddafi, showing the execution of Saddam Hussein, said: pic.twitter.com/i5yubvhi4e — Geo_monitor (@colonelhomsi) December 8, 2024

«Πώς μπορούμε να δεχθούμε ότι μια ξένη δύναμη έρχεται να ανατρέψει έναν Άραβα ηγέτη ενώ εμείς στεκόμαστε και παρακολουθούμε; O Σαντάμ Χουσεΐν ήταν κάποτε σύμμαχος της Ουάσιγκτον, αλλά τον πούλησαν. Εσείς μπορεί να είστε οι επόμενοι» έλεγε από το βήμα της Συνόδου ο Καντάφι.

«Θα έρθει η σειράς, θα έρθουν (οι Αμερικάνοι) για εσάς. Αυτό που συνέβη με τον Σαντάμ περιμένει και εσάς» τους προειδοποιούσε με έντονο ύφος ο ηγέτης της Λιβύης , ενώ η κάμερα έπιασε τον Χόσνι Μουμπάρακ, τότε ηγέτη της Αιγύπτου, και τον Μπασάρ αλ Άσαντ να γελούν περιπαικτικά.

This is what was said and the reactions it triggered pic.twitter.com/ekxgv3Bt3k — Albert Rudatsimburwa 🇷🇼 (@albcontact) December 9, 2024

Ακριβώς τρία χρόνια αργότερα, η εξουσία του Χόσνι Μουμπάρακ, πρόεδρος της Αιγύπτου επί 30 χρόνια, ανατράπηκε από την επανάσταση των φοιτητών του Καΐρου, ο Καντάφι δολοφονήθηκε από τους εξεγερμένους αντικαθεστωτικούς και η αραβική Άνοιξη ξεκίνησε στη Συρία.

