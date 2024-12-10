Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα πολυτελή ακίνητα του Άσαντ, στην πιο ακριβή περιοχή της Μόσχας – Δείτε φωτογραφίες 

Τα τελευταία 10 χρόνια, η οικογένεια του έκπτωτου Σύρου προέδρου αγόρασε «αθόρυβα» τουλάχιστον 20 πολυτελή διαμερίσματα, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων

μοσχα

Στη Μόσχα έχει βρει καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ με την οικογένειά του. Λέγεται ότι η οικογένεια Άσαντ μένει σε ένα από τα τουλάχιστον 20 πολυτελή διαμερίσματα που αγόρασε αθόρυβα ο ίδιος και συγγενείς του στη Μόσχα την τελευταία 10ετία, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολλά από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στο περίφημο συγκρότημα ουρανοξυστών City of Capitals, στην πανάκριβη και «κυριλέ»  οικονομική περιοχή της Μόσχας.

μοσχα ασαντ

Το συγκρότημα City of Capitals, κάποτε το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης, είναι συνώνυμο της χλιδής, με πανοραμική θέα, φινιρίσματα υψηλής ποιότητας και μια διάσημη διεύθυνση που μοιράζονται οι πλουσιότερες ελίτ της Ρωσίας.

Διαβάστε ακόμα: Ο Άσαντ είχε αποθέματα χημικών όπλων – Πού βρίσκονται τώρα;

Αυτά τα διαμερίσματα προσφέρουν τώρα στους Άσαντ ένα άνετο καταφύγιο μακριά από το χάος της Δαμασκού. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η οικογένεια του έκπτωτου προέδρου της Συρίας διαμένει σε ένα από αυτά τα ιδιωτικά ακίνητα, ή σε ένα ασφαλές σπίτι που διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Ρωσίας. 

Δείτε φωτογραφίες:

asad mosxa

@SNVTIME/east to west news

ασαντ μοσχα

@SNVTIME/east to west news

μοσχα ασαντ

@SNVTIME/east to west news

μοσχα ασαντ

@SNVTIME/east to west news

μοσχα ασαντ

@SNVTIME/east to west news

Γνωστή για τον τεράστιο πλούτο της, που υπολογίζεται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, η οικογένεια Άσαντ αναμένεται να συνεχίσει την πολυτελή ζωή της στη Ρωσία. Μάλιστα, σύμφωνα με την NYP, μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ασαντ είναι κρυμμένο σε υπεράκτιους λογαριασμούς και επενδύσεις σε ακίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Μπασάρ αλ Άσαντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark