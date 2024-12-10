Στη Μόσχα έχει βρει καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ με την οικογένειά του. Λέγεται ότι η οικογένεια Άσαντ μένει σε ένα από τα τουλάχιστον 20 πολυτελή διαμερίσματα που αγόρασε αθόρυβα ο ίδιος και συγγενείς του στη Μόσχα την τελευταία 10ετία, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολλά από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στο περίφημο συγκρότημα ουρανοξυστών City of Capitals, στην πανάκριβη και «κυριλέ» οικονομική περιοχή της Μόσχας.

Το συγκρότημα City of Capitals, κάποτε το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης, είναι συνώνυμο της χλιδής, με πανοραμική θέα, φινιρίσματα υψηλής ποιότητας και μια διάσημη διεύθυνση που μοιράζονται οι πλουσιότερες ελίτ της Ρωσίας.

Αυτά τα διαμερίσματα προσφέρουν τώρα στους Άσαντ ένα άνετο καταφύγιο μακριά από το χάος της Δαμασκού. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η οικογένεια του έκπτωτου προέδρου της Συρίας διαμένει σε ένα από αυτά τα ιδιωτικά ακίνητα, ή σε ένα ασφαλές σπίτι που διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Ρωσίας.

Δείτε φωτογραφίες:

@SNVTIME/east to west news

@SNVTIME/east to west news

@SNVTIME/east to west news

@SNVTIME/east to west news

@SNVTIME/east to west news

Γνωστή για τον τεράστιο πλούτο της, που υπολογίζεται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, η οικογένεια Άσαντ αναμένεται να συνεχίσει την πολυτελή ζωή της στη Ρωσία. Μάλιστα, σύμφωνα με την NYP, μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ασαντ είναι κρυμμένο σε υπεράκτιους λογαριασμούς και επενδύσεις σε ακίνητα.

