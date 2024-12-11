Τουλάχιστον 4 νεκροί και 19 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε ιδιωτική κλινική στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που «κατέστρεψε» νωρίτερα σήμερα μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και έπληξε «μη στρατιωτικές υποδομές» στο κέντρο της πόλης, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα η αστυνομία, αναφέρεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο παιδί. Επισημαίνεται πως ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια της κλινικής.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε «τη βάναυση επίθεση» των ρωσικών δυνάμεων, η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ιδιωτική κλινική. Κάλεσε για ακόμη μια φορά τη Δύση να προμηθεύσει την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών Patriot. «Δεν έχουμε αρκετά τέτοια συστήματα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας από τους ρωσικούς πυραύλους, αλλά οι εταίροι μας διαθέτουν τέτοια συστήματα», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη νότια Ουκρανία. Την Παρασκευή, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια.

Ουκρανοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να προετοιμάζουν μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στο νότιο μέτωπο, ιδίως στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου οι θέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών παραμένουν εδώ και μήνες σχεδόν αμετάβλητες. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε μεγάλη δοκιμασία τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος ήδη δέχεται πιέσεις στο ανατολικό μέτωπο, ενώ παράλληλα δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν τμήμα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Το πρωί οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιφέρειες του Ντονέτσκ (ανατολικά) και της Χερσώνας (νότια).

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, κάτοικοι του χωριού Ριντκοντούμπ αφηγήθηκαν σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων πως ζουν υπό τον φόβο ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones. «Θέλουμε να σταματήσει αυτό, το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά. Τόσοι πολλοί έχουν πεθάνει και είναι ιδιαίτερα θλιβερό όταν βλέπουμε παιδιά να σκοτώνονται», είπε η 71χρονη Λιουντμίλα Κόβατς. Ευχήθηκε να μην καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, εξηγώντας όμως ότι φοβάται πως «μέχρι τότε, ίσως να μην έχει μείνει κανείς ζωντανός» στο χωριό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

