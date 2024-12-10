Κρεμλίνο: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ αποφάσισε αυτοβούλως να παραιτηθεί

Ο ανατραπείς ηγέτης της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ αποφάσισε «αυτοβούλως να παραιτηθεί», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η αποχώρηση από τη διαδικασία εκτέλεσης των καθηκόντων του αρχηγού κράτους ήταν προσωπική απόφαση του αλ Άσαντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεσκόφ ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τον ρόλο της Μόσχας μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Σύρος πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία, όπου τους χορηγήθηκε άσυλο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν - από τους βασικούς συμμάχους του καθεστώτος Άσαντ μέχρι την πτώση του - αποφάσισε ο ίδιος να δεχθεί στη χώρα την οικογένεια Άσαντ, είπε χθες ο Πεσκόφ .

Ο Πούτιν είχε στο παρελθόν συχνές επισκέψεις με τον Άσαντ, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σημειώνεται πως οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει που ακριβώς βρίσκεται ο ανατραπείς δικτάτορας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.