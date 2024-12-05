Η Ρωσία απέσυρε τις ναυτικές της δυνάμεις από τη βάση της στο λιμάνι Ταρτούς της Συρίας, εγείροντας ερωτήματα για το εάν η στάση της υποδηλώνει ότι δεν σκοπεύει να στείλει σημαντικές ενισχύσεις για να υποστηρίξει το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στο εγγύς μέλλον, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Institute for the Study of War.

Δορυφορικές εικόνες από τις 3 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι η Ρωσία απέσυρε τρεις φρεγάτες, ένα υποβρύχιο και δύο βοηθητικά σκάφη από τη βάση, δηλαδή όλα τα πλοία της που είχε σταθμεύσει στο Ταρτούς.

🚨update🚨

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

📷 from 3 December 2024 confirms the Med Sea flotilla has departed Tartus, likely on 2 December



The departed vessels include: 3x frigates (2x Gorshkov class | 1x Grigorovich class), 1x Improved Kilo and 2x auxiliaries https://t.co/VNSTRH4ITq pic.twitter.com/S3dT1RzVw8 — MT Anderson (@MT_Anderson) December 3, 2024

Η Ρωσία δεν μπορεί να μεταφέρει τα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα επειδή η Τουρκία εφαρμόζει τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία εμποδίζει τα ρωσικά πολεμικά πλοία να περάσουν από τα Τουρκικά Στενά. Η σύμβαση παραχωρεί στην Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης

Συνεπώς, η Ρωσία πιθανότατα θα αναδιατάξει τα πλοία στις βάσεις της στη ΒΔ Ρωσία και στο Καλίνινγκραντ.

Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε στις 3 Δεκεμβρίου ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση πιθανότατα έχει αναπτύξει στη Συρία μια ομάδα δυνάμεων απροσδιόριστου μεγέθους από το «Αφρικανικό Σώμα», την οργάνωση που συγκρότησε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για να υποκαταστήσει τις επιχειρήσεις του οργάνωσης Wagner στην Αφρική.

Το ISW επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την ανάπτυξη δυνάμεων από τη συγκεκριμένη ομάδα στη Συρία, αλλά εάν αληθεύουν οι αναφορές, η κίνηση υποδεικνύει ενδεχομένως ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση αποφεύγει να αναδιατάξει τακτικές ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις από την Ουκρανία στη Συρία.

Η ρωσική εκκένωση του Ταρτούς και η αναφερόμενη ανάπτυξη δυνάμεων του Αφρικανικού Σώματος στη Συρία υποδηλώνουν ότι η Ρωσία ανησυχούσε ότι οι δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης θα κατάφερναν εν τέλει να προχωρήσουν νότια προς τη Χάμα, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ταρτούς, και να απειλήσουν τη βάση του Ταρτούς, αλλά και ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση είχε αποφασίσει να μην αναπτύξει άμεσα σημαντικές ενισχύσεις στη Συρία για να αποτρέψει την κατάληψη της πόλης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι υποχώρησε από τη Χάμα με την πόλη πλέον να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.



