Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι υποχωρεί από την πόλη Χάμα ενόψει της προέλασης των ανταρτών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, προκαλώντας ένα ακόμη πλήγμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Χάμα βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου ανάμεσα στο Χαλέπι, το οποίο οι μαχητές της αντιπολίτευσης κατέλαβαν σε μια αιφνιδιαστική προέλαση την περασμένη εβδομάδα σε εδάφη που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου μαχητές της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι μπήκαν στην πόλη και προχωρούσαν προς το κέντρο.

Ο συριακός στρατός είπε ότι αποσύρθηκε από τη Χάμα και πήρε θέσεις έξω από την πόλη για να προστατεύσει τις ζωές των αμάχων.

Η κατάληψη της Χάμα, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για τον Άσαντ, ημέρες αφότου οι αντάρτες κατέλαβαν μεγάλο μέρος της πόλης Χαλέπι, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Το πρωί της Πέμπτης, Σύροι αντάρτες δήλωσαν ότι εισήλθαν στη Χάμα μετά από τρεις ημέρες έντονων συγκρούσεων με τις κυβερνητικές δυνάμεις στα περίχωρά της, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσης .

Ο συριακός στρατός ανέφερε σε δήλωση αργότερα ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκαν αφού αντιστάθηκαν στους αντάρτες για μέρες. Κατηγόρησε τους επιτιθέμενους ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις αυτοκτονίας για να σπάσουν την άμυνα της πόλης.

Η Χάμα είναι μια από τις λίγες πόλεις που παρέμεναν υπό τον πλήρη κυβερνητικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, η οποία ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 μετά από μια λαϊκή εξέγερση. Η κατάληψή της αποτελεί μεγάλη οπισθοδρόμηση για τον Πρόεδρο Μπασάρ Άσαντ.

Της επίθεσης ηγείται η τζιχαντιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ καθώς και μια ομάδα συριακών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, ο Συριακός Εθνικός Στρατός. Η αιφνιδιαστική κατάληψη της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, ενός αρχαίου επιχειρηματικού κόμβου, ήταν μία σημαντική νίκη των ανταρτών κατά του Άσαντ και αναζωπύρωσε τη σύγκρουση που είχε σε μεγάλο «παγώσει» τα τελευταία χρόνια.

Ο επόμενος στόχος των ανταρτών πιθανολογείται ότι θα είναι η κεντρική πόλη Χομς, η τρίτη μεγαλύτερη της χώρας. Η Χομς βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Χάμα.



