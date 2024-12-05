Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ αποκάλεσε τον Λαβρόφ εγκληματία πολέμου και αποχώρησε μαζί με άλλους διπλωμάτες από το Συμβούλιο του ΟΑΣΕ

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σουμπίνα αποκάλεσε τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ εγκληματία πολέμου στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΑΣΕ στη Μάλτα, λίγο πριν ο Λαβρόφ πάρει τον λόγο για την ομιλία του.

Ο Σουμπίνα, μαζί με αρκετούς πρέσβεις και υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών, αποχώρησε από την αίθουσα μετά την παραπάνω δήλωση.

Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha calls Lavrov a war criminal at the OSCE Ministerial Council in Malta.



Lavrov was about to give his address.



Sybiha, along with several ambassadors and foreign ministers, walks out of the meeting. pic.twitter.com/aiohEzPY85 — War&Peace (@realpeacenotwar) December 5, 2024

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μάλτα όπου συμμετέχει στην 31η ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ.

Νωρίτερα, ο Σουμπίνα επέκρινε την αποτυχία του ΟΑΣΕ να διασφαλίσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά της ρωσικής επιθετικότητας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.