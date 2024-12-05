Ιταλία: Συνελήφθη καλόγρια για διασυνδέσεις με τη καλαβρέζικη μαφία Ντρανγκέτα

Μια καλόγρια είναι ανάμεσα στα 25 άτομα που συνελήφθησαν στην Ιταλία με την υποψία ότι ήταν μέλος μιας εγκληματικής συμμορίας με διασυνδέσεις με το πιο ισχυρό δίκτυο μαφίας της χώρας, τη «Ντρανγκέτα».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η καλόγρια φέρεται να ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ της συμμορίας και των συνεργατών της στη φυλακή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου που επικαλούνται τη μονάδα κατά της μαφίας του εισαγγελέα στη Μπρέσια, στη βόρεια Ιταλία.

Ένας πρώην σύμβουλος των «Αδερφών της Ιταλίας», του κόμματος της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και ένας πρώην πολιτικός της Λέγκα, εταίρου στον κυβερνητικό συνασπισμό, συνελήφθησαν επίσης και περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες απολαβές κατασχέθηκαν από την αστυνομία τα ξημερώματα σε επιδρομές σε πολλές πόλεις στις περιοχές της Λομβαρδίας και του Βένετο, καθώς και στην Καλαβρία στο νότο.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται για εγκλήματα όπως εκβιασμός, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, παραλαβή κλοπιμαίων, τοκογλυφία, φορολογικά εγκλήματα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και, στην περίπτωση του πολιτικού της Λέγκα, εξαγορά ψήφων. Ο πολιτικός των «Αδερφών της Ιταλίας» φέρεται να ήταν «διαθέσιμος» στη συμμορία «κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εγκλημάτων».

Σύμφωνα με το Rai news, η μοναχή είναι εθελόντρια στις φυλακές San Vittore στο Μιλάνο από το 2010 και έχει εργαστεί επίσης σε φυλακές στην Παβία και τη Ρώμη.

Οι ερευνητές είπαν ότι ο «πνευματικός της ρόλος» εξασφάλιζε τη σύνδεση με τους κρατούμενους και της επέτρεψε να έχει «ελεύθερη πρόσβαση στις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις».

Ποια είναι η Ντρανγκέτα

Η Ντρανγκέτα, που έχει την έδρα της στην Καλαβρία, της Ιταλίας, είναι μια από τις πλουσιότερες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο. Έχει εκμεταλλευτεί τα τεράστια έσοδα από την κοκαΐνη για να επεκτείνει την εμβέλειά της σε όλη την Ιταλία, την υπόλοιπη Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Νωρίτερα αυτό το έτος, περισσότερα από 130 άτομα συνελήφθησαν σε συντονισμένες επιδρομές σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.