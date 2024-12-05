Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων στην ανατολική Μεσόγειοπραγματοποίησε η Ρωσία. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του abcnews ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον ανώτατο στρατηγό της Αμερικής για να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ρωσία επρόκειτο να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες εκτοξεύσεις στην ανατολική Μεσόγειο και ότι τα αμερικανικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας, όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος στρατηγός Valery Gerasimov κάλεσε την περασμένη Τετάρτη τον στρατηγό CQ Brown, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού για να τον προειδοποιήσει για τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις αλλά και για να συζητήσουν το ζήτημα της Ουκρανίας και πώς να αποφευχθεί ένας λάθος χειρισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Η δοκιμή ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου πραγματοποιήθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή όπου το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τρία αμφίβια πλοία με 2.200 πεζοναύτες, καθώς και αντιτορπιλικά που παρέχουν αντιπυραυλική άμυνα για το Ισραήλ.

Η κλήση μεταξύ των δύο κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι χθες Τετάρτη, μία ημέρα αφότου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά πολεμικά πλοία στην περιοχή αυτή είχαν εκτοξεύσει υπερηχητικούς πυραύλους σε μια άγνωστη περιοχή σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με την προειδοποίηση του Ρώσου στρατηγού προς τον Brown δεν αποκαλύφθηκαν επισήμως.

«Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός CQ Brown, Jr., μίλησε τηλεφωνικά με τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγό Valery Gerasimov στις 27 Νοεμβρίου μετά από αίτημα του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας», είπε ο εκπρόσωπος του Brown, Capt. JD Dorsey σε δήλωση που δόθηκε στο ABC News.

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες μίλησαν από τότε που ο στρατηγός Μπράουν έγινε πρόεδρος. Οι ηγέτες συζήτησαν μια σειρά από παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Μετά από αίτημα του στρατηγού Gerasimov, ο στρατηγός Brown συμφώνησε να μην κοινοποιήστε το αίτημα» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Στη συνομιλία τους, συζήτησαν επίσης πώς να αποφύγουν έναν λάθος υπολογισμό που θα φέρει κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα, συζήτησαν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς και την επακόλουθη δοκιμή από τη Ρωσία ενός Βαλλιστικού Πυραύλου Ενδιάμεσου Βεληνεκούς (IRBM) σε στόχο εντός της Ουκρανίας. Η Ρωσία είπε ότι το χτύπημα του IRBM έγινε ως αντίποινα για την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMS εντός της Ρωσίας.

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε δήλωση ότι οι φρεγάτες Admiral Gorshkov και Admiral Golovko «εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους Zircon και το ντίζελ-ηλεκτρικό υποβρύχιο Novorossiysk εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ Kalibr σε περιοχή που πραγματοποιούνται θαλάσσιες ασκήσεις».

«Ταυτόχρονα, από καθορισμένη περιοχή στις ακτές της Μεσογείου, πλήρωμα του παράκτιου πυραυλικού συστήματος Bastion εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ Onyx», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αν και το σημείο εκτόξευσης δεν αποκαλύφθηκε, ο πύραυλος κρουζ εκτοξεύτηκε πιθανώς από τη βάση της Ρωσίας στην Ταρσό της Συρίας, τη μοναδική ναυτική βάση της στο εξωτερικό.

«Οι καθορισμένοι στόχοι χτυπήθηκαν με απευθείας χτυπήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο διεξάγεται με συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και με τις συμφωνίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ξένα κράτη για την πρόληψη επεισοδίων στη θάλασσα εκτός χωρικών υδάτων, καθώς και στον εναέριο χώρο πάνω από αυτά», πρόσθεσε.

Τα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού είχαν φτάσει στην Ανατολική Μεσόγειο από τις βάσεις τους στην Αρκτική και η δοκιμή έγινε τη στιγμή που ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη υποστηρίζουν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ μετά την κατάληψη του Χαλεπίου από τις δυνάμεις των ανταρτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

