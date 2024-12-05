Γάζα - «Πολύ αργά» η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για γενοκτονία λένε οι Παλαιστίνιοι

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 39 Παλαιστίνιους σε πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν σήμερα διασώστες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 20 άνθρωποι από επίθεση που προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά σε σκηνές στις οποίες φιλοξενούνταν οικογένειες εκτοπισμένων σε πολυπληθή καταυλισμό.

Σήμερα η περιοχή ήταν σπαρμένη με καμένα ρούχα, στρώματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα ανάμεσα στα απομεινάρια των σκηνών.

Διασώστες στη Γάζα δήλωσαν ότι στους 20 επιβεβαιωμένους νεκρούς στο ισραηλινό πλήγμα εκεί περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι το πλήγμα είχε στόχο υψηλόβαθμα μέλη της Χαμάς, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Κάτοικοι μετέφεραν σορό τυλιγμένη σε χαλιά από τα απομεινάρια των αυτοσχέδιων καταλυμάτων στο Μαουάσι, κοντά στην παραλία, δυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα

Άλλα ισραηλινά πλήγματα αναφέρθηκαν στην Πόλη της Γάζας, όπου σύμφωνα με διασώστες καταστράφηκε το σπίτι όπου είχε βρει καταφύγιο πολυμελής οικογένεια και υπέστησαν ζημιές δύο άλλα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με διασώστες. Τρεις άλλοι σκοτώθηκαν σε άλλο αεροπορικό πλήγμα στη Σετζάια, στην ανατολική Πόλη της Γάζας, δήλωσαν οι διασώστες.

«Πολύ αργά» η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για γενοκτονία

Σύμφωνα με τους κατοίκους που θρηνούν για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων, οι τελευταίες αυτές επιθέσεις δείχνουν ότι η νέα δήλωση από τη Διεθνή Αμνηστία --ότι το Ισραήλ είναι ένοχο για γενοκτονία στη Γάζα, κάτι που απέρριψε το Ισραήλ-- έγινε πολύ αργά.

«Δεν βλέπουμε κανένα από πουθενά στον κόσμο να στέκεται δίπλα μας ή να μας βοηθά σε αυτή την κατάσταση. Ας σταματήσουν αυτόν τον τρελό πόλεμο που γίνεται εναντίον μας. Ας σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμπού Καμάλ Αλ-Άσαρ, που βρέθηκε στο σημείο.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα το Ισραήλ ότι «διαπράττει γενοκτονία» των Παλαιστινίων από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα και θέλει να αποτελέσει «σήμα συναγερμού για τη διεθνή κοινότητα». Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε ως «εντελώς κατασκευασμένη» την έκθεση, χαρακτηρίζοντας τη Διεθνή Αμνηστία «ελεεινή και φανατική οργάνωση».

Σε κηδεία στη Χαν Γιούνις, ο κάτοικος Αμπού Ανάς Μουσταφά χαρακτήρισε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «νίκη για την παλαιστινιακή διπλωματία», αν και, όπως είπε, «ήρθε αργά».

«Είναι η 430ή ημέρα του πολέμου σήμερα, και το Ισραήλ διαπράττει σφαγές και γενοκτονία από τις πρώτες δέκα ημέρες του πολέμου», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.