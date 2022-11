Ο Μεντβέντεφ απειλεί με παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο: Μόνη λύση η νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία Κόσμος 20:35, 01.11.2022 linkedin

Τι αναφέρει η παράγραφος 19 των θεμελιωδών αρχών της κρατικής πολιτικής της Ρωσίας, που ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας