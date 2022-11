Η πρώην οικονόμος του Jeff Bezos τον μηνύει για κακομεταχειρίση, εργασιακό μπούλινγκ και ρατσισμό

Νέα δικαστικά μπλεξίματα έχει ο Τζεφ Μπέζος καθώς η πρώην οικονόμος του του έκανε μήνυση για φυλετικές διακρίσεις και κακές συνθήκες εργασίας.

Η Μερσέντες Γουέντα εργαζόταν στην κατοικία του δισεκατομμυριούχου CEO της Amazon για σχεδόν τρία χρόνια, από το 2019, «για 14 ώρες την ημέρα χωρίς διάλειμμα» σε «ανθυγιεινές συνθήκες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο King County Superior Court στο Σιάτλ, η ίδια και οι συνάδελφοί της δούλευαν σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς διακίωμα στο διάλλειμα για φαγητό.

Επίσης, για παράδειγμα, μέσα στο κύριο οίκημα της έπαυλης δεν υπήρχε τουαλέτα για το προσωπικό. Ετσι, αναγκάζονταν να χρησιμοποιήσουν μιά βοηθητική τουαλέτα στο πλυσταριό, δίπλα από το γραφείο της ασφάλειας.

Όμως, για να μην τους δει η οικογένεια Μπέζος και οι καλεσμένοι τους, σκαρφάλωναν από ένα παράθυρο να βγουν έξω, να τρέξουν κατά μήκος ενός μονοπατιού στον βοηθητικό χώρο για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα - τους είχε απαγορευθεί να περνούν από τους κύριους χώρους τους σπιτιού.

