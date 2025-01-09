Εάν ο Παναμάς υποχωρούσε, αν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραχωρώντας προνομιακές τιμές στα αμερικανικά πλοία που διέρχονται από τη Διώρυγα, θα προκαλείτο «χάος», επισήμανε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αρχής που διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας υποδομή, ο Ρικάουρτε Βάσκες Μοράλες, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

«Οι κανόνες είναι οι κανόνες, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις για τους Κινέζους, για τους Αμερικανούς ή για οποιονδήποτε άλλον, αυτό θα αντίκειτο προς τη συμφωνία ουδετερότητας, προς το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσε σε χάος», τόνισε ο κ. Βάσκες Μοράλες στην αμερικανική οικονομική εφημερίδα.

Της ευκαιρίας δοθείσης, διέψευσε κατηγορηματικά πως το Πεκίνο ασκεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιρροή στη λειτουργία της Διώρυγας: «Η Κίνα δεν έχει καμιά ανάμιξη στη λειτουργία μας», ξεκαθάρισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως θέλει οι ΗΠΑ να ανακτήσουν τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά —την κατασκεύασαν οι Αμερικανοί κι εγκαινιάστηκε το 1914— αν δεν μειωθούν τα κόστη διέλευσης για τα αμερικανικά πλοία.

Προχθές Τρίτη εξεμάνη εναντίον της συμφωνίας που είχε υπογράψει το 1977 ο τότε πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, δυνάμει της οποίας ο έλεγχος της Διώρυγας εκχωρήθηκε στον Παναμά στα τέλη του 1999.

«Δεν μας συμπεριφέρονται δίκαια. Αναγκάζουν τα πλοία μας να πληρώνουν πιο πολλά από τα πλοία άλλων χωρών», είπε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Μας κοροϊδεύουν επειδή νομίζουν πως είμαστε ηλίθιοι. Αλλά δεν είμαστε πια ηλίθιοι», πρόσθεσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα ορκιστεί και θα αναλάβει τα καθήκοντά του τη μεθεπόμενη Δευτέρα 20ή Ιανουαρίου.

Η εθνική κυριαρχία του Παναμά στη Διώρυγα «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», του απάντησε ο Χαβιέρ Μαρτίνες-Ατσά, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Ερωτηθείς προχθές αν δεσμεύεται πως δεν θα κάνει χρήση βίας, δεν θα στείλει τον αμερικανικό στρατό να προσαρτήσει τη Διώρυγα του Παναμά, ζωτικής σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ή τη Γροιλανδία —αυτόνομη περιοχή της Δανίας που έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει επίσης να προσαρτηθεί—, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ» για καμιά από τις δύο περιπτώσεις.

Την 31η Δεκεμβρίου εορτάστηκε η 25η επέτειος αφότου η Διώρυγα του Παναμά τέθηκε υπό παναμαϊκό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.