Ένα βρέφος το οποίο γεννήθηκε σε φουσκωτή λέμβο όπου συνωστίζονταν 64 μετανάστες, στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τον Ατλαντικό προς τα Κανάρια Νησιά, είναι μεταξύ των διασωθέντων που περισυνέλεξαν οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (SASEMAR).

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ένα από τα σκάφη της ισπανικής ακτοφυλακής «διέσωσε μια μητέρα που γέννησε το μωρό της σε φουσκωτή λέμβο» στην οποία επέβαινε μαζί με πολλούς παράτυπους μετανάστες. Η μητέρα και το νεογέννητο διακομίστηκαν με ελικόπτερο στη Λανθαρότε, το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στο αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Ο κυβερνήτης του σκάφους είχε ήδη βιώσει μια ανάλογη εμπειρία το 2020, όταν συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης επιβαινόντων σε σκάφος, «όπου επίσης μια γυναίκα είχε μόλις γεννήσει».

Η μεταναστευτική οδός από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής προς τα Κανάρια Νησιά έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, παρότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ρευμάτων. Τη χρονιά που πέρασε, 46.843 παράτυποι μετανάστες κατάφεραν να φθάσουν στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, ξεπερνώντας τον αριθμό-ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.