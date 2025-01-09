Της Diana Leonard*

Μέρες αφότου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Λος Άντζελες προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών εν μέσω μιας «απειλητικής για τη ζωή και καταστροφικής» ανεμοθύελλας, μια σειρά από πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα μέρη - μερικές σε ορεινές ζώνες όπου οι ισχυροί άνεμοι είχαν προβλεφθεί.

Οι πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη εν μέσω μιας ισχυρής ανεμοθύελλας σε συνθήκες ξηρού Ιανουαρίου. Φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν σε όλη την περιοχή του Λος Άντζελες από την Τρίτη, προκαλούμενες από πάρα πολύ δυνατούς ανέμους που ξεπερνούσαν τα 140 χλμ/ώρα και που αναμενόταν να ενταθούν το πρωί της Τετάρτης.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης, η πυρκαγιά του Eaton, που ξεκίνησε από τους λόφους βορειοανατολικά της Πασαντίνα, εξαπλωνόταν σε τουλάχιστον 2.000 στρέμματα, αναγκάζοντας τους κατοίκους αστικών περιοχών να εκκενώσουν τις κατοικίες τους. Η πυρκαγιά στο Hurst στη γειτονιά Sylmar που βρίσκεται στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης και εξαπλώθηκε με επικίνδυνο ρυθμό. Αλλά και η καταστροφική πυρκαγιά στο προάστιο Palisades στη δυτική πλευρά του Λος 'Αντζελες επεκτάθηκε γρήγορα σε σχεδόν 3.000 στρέμματα, καίγοντας άγνωστο αριθμό κατοικιών καθώς οι φλόγες έφτασαν προς την πυκνοκατοικημένη Σάντα Μόνικα, το Μπρέντγουντ και το Μαλιμπού.

Η ακραία συμπεριφορά των πυρκαγιών έχει καταστήσει μέχρι στιγμής σχεδόν αδύνατο τον έλεγχό τους.

«Ένα επικίνδυνο καιρικό συμβάν πυρκαγιάς εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή σε περιοχές της Νότιας Καλιφόρνια», έγραψε το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε ενημέρωση. «… Οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές και όποιες άλλες πυρκαγιές ξεκινήσουν θα είναι ικανές να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για ανεμοθύελλα με συνεχείς ανέμους έως και 50χλμ/ώρα και εκτεταμένες ριπές έως και 128χλμ/ ώρα. Συνέκρινε δε το γεγονός με μια ανεμοθύελλα που είχε ξεσπάσει τον Δεκέμβριο του 2011 που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Πασαντίνα - αν και ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ χαμηλότερος τότε.

Καθώς ξέσπασαν αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές, πυροδοτήθηκαν επίσης πολλές μικρότερες πυρκαγιές, αν και οι πυροσβέστες φαίνεται πως μπορούν να τις διαχειριστούν.

Στη Νότια Καλιφόρνια, το τοπίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο επειδή οι βροχές δεν έφτασαν ποτέ μετά τη μακρά καλοκαιρινή ξηρή περίοδο, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλά επεισόδια ακραίας ζέστης.

«Το να μην έχουμε σχεδόν καθόλου βροχόπτωση σε αυτό το σημείο του έτους είναι πολύ ασυνήθιστο για εμάς», είπε σε συνέντευξή του ο Άλεξ Χολ, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Τυπικά, έχουμε τις πρώτες μας βροχές τον Νοέμβριο… και είναι αρκετό για να ξεδιψάσουμε τα φυτά που ήταν αδρανοποιημένα για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού».

Η βροχή τυπικά θα μείωνε την ένταση των ανέμων στην Σάντα Άνα οι οποίοι εντείνονται τον Οκτώβριο και διαρκούν όλο το χειμώνα δημιουργώντας πολύ μεγάλες πυρκαγιές.

«Αυτό που συνέβη φέτος είναι ότι έχουμε τους ανέμους που θα έπρεπε να έχουμε στην Σάντα Άνα, αλλά δεν είχαμε βροχοπτώσεις - έτσι η περίοδος των πυρκαγιών μας έχει παραταθεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο», είπε ο Χολ.

Στη Νότια Καλιφόρνια, περισσότεροι από 300.000 πελάτες έμειναν χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Southern California Edison έκοψε το ρεύμα σε περίπου 75.000 πελάτες της για να αποφύγει την έναρξη νέων πυρκαγιών.

Η Τετάρτη ήταν ακόμα μια ημέρα με υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς ο «εξαιρετικά κρίσιμος» καιρός για τις πυρκαγιές συνεχίζεται για τις κομητείες του Λος Άντζελες και της Βεντούρα.

Αλλά ο κίνδυνος θα αρχίσει επίσης να μετατοπίζεται νότια ενώ ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

*Η Diana Leonard είναι δημοσιογράφος με έδρα το Σαν Ντιέγκο που καλύπτει τον καιρό και το κλίμα στην Καλιφόρνια και τη Δύση και έχει γράψει συχνά για τις πυρκαγιές και άλλους κινδύνους για την Washington Post. Κατάγεται από το Πίτσμπουργκ, αλλά είναι κάτοικος της Καλιφόρνια για πολλά χρόνια, είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στη Γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.

Πηγή: skai.gr

