Το σχέδιο του Τραμπ - Η σφαίρα επιρροής από τον Παναμά έως τον Καναδά και τη Γροιλανδία

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας, του Καναδά και της Διώρυγας του Παναμά παραπέμπουν σε ένα παλαιότερο δόγμα, σύμφωνα με το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να χαράξουν σφαίρες επιρροής και να υπερασπιστούν την οικονομία και την ασφάλεια των συμφερόντων τους, επιβάλλοντας τη θέλησή τους στους μικρότερους γείτονες.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Τραμπ εξήγγειλε μια ατζέντα εξωτερικής πολιτικής που δεν βασίζεται στις παγκόσμιες συμμαχίες και το ελεύθερο εμπόριο, αλλά στον οικονομικό καταναγκασμό και τη μονομερή στρατιωτική ισχύ, ακόμη και κατά των συμμάχων, εξηγεί η Wall Street Journal.

Σε ό,τι αφορά τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, είπε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία για να τις θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Το μέσο με το οποίο θα πιέσει τον Καναδά σε προσάρτηση είπε ότι θα είναι η επιβολή ακραίων δασμών.

«Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι», είπε ο Τραμπ. «Απαλλαγείτε από αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή και ρίξτε μια ματιά σε αυτό που θα είναι πολύ καλύτερο για την εθνική ασφάλεια».

Η ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, του Καναδά και της Διώρυγας του Παναμά μέσω στρατιωτικής ή οικονομικής δύναμης θα αποτελούσε απόκλιση από την εξωτερική πολιτική δεκαετιών των ΗΠΑ. Αν ο Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση έστω και σε κάποιων από όσων περιέγραψε, αυτό θα σηματοδοτήσει στροφή στον παγκόσμιο ρόλο της Αμερικής. Αντίπαλοι και σύμμαχοι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν νέες ρυθμίσεις ασφάλειας και οικονομικού χαρακτήρα, αναλυτές είπε.

Για τον Τραμπ, οι εξαγγελίες του περί εξωτερικής πολιτικής στηρίζονται σε κάποιες μακροχρόνιες, ακόμη και αντικρουόμενες πεποιθήσεις - ότι ακόμη και οι στενοί σύμμαχοι μεταχειρίζονται άδικα τις ΗΠΑ, ότι η Αμερική έδωσε το κανάλι στον Παναμά για το τίποτα.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο εάν θα δεσμευόταν να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη ή οικονομική πίεση στην προσπάθειά του να αποκτήσει των έλεγχο των εδαφών, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κανένα από αυτά τα δύο. Αλλά μπορώ να πω αυτό, τα χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια».

Οι εξαγγελίες του Τραμπ προκάλεσαν έκπληξη ακόμη και σε αυτούς που ήταν εξοικειωμένοι με τις ιδέες του.



«Δεν έχουμε ξαναδει κάτι τέτοιο από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Τσακ Χέιγκελ , ο πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και υπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. «Αυτό είναι πολύ, πολύ αυταρχικό, και γι' αυτό είναι τόσο ανησυχητικό τι λέει ο Τραμπ και πώς ενεργεί».

«Όταν οι ισχυρότεροι σύμμαχοι και εταίροι μας χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς, δεν πρόκειται να προκύψει κανένα καλό», είπε ο Χέιγκελ. «Η Κίνα και η Ρωσία επιχαίρουν για όλα αυτά, και λένε «προχώρα, κύριε Τραμπ, συνέχισε να μιλάς».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ παρουσίασε και άλλες ιδέες, όπως είναι η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και η απαίτηση από τα μέλη του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου να δαπανήσουν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την άμυνα. Όμως τα σχόλιά του για τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τον Παναμά ήταν τα πιο προκλητικά και τράβηξαν την μεγαλύτερη προσοχή.

Ορισμένοι νυν και πρώην σύμβουλοι του Τραμπ είπαν ότι αυτά τα σχόλια δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, επιμένοντας ότι δεν είναι τόσο πολύ έξω από την κυρίαρχη σκέψη της εξωτερικής πολιτικής όσα ακούγονται.

«Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ είναι να αναβιώσει το ενδιαφέρον για τα εξωτερικά όρια του δυτικού ημισφαιρίου και να τα υπερασπιστεί έναντι ανταγωνιστών μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκρέι , ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού της Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τραμπ.

Η απειλή του Τραμπ να προσαρτήσει τον Καναδά έγκειται στην απόκτηση πλεονεκτήματος πριν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Οτάβα, λένε ορισμένοι σύμβουλοι. Η απειλή του να πάρει πίσω το κανάλι είναι ένα τέχνασμα για να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τα αμερικανικά πλοία που διασχίζουν τον Παναμά και η προσήλωσή του στην απόκτηση της Γροιλανδίας αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε ορυκτά σπάνιων γαιών για να αποκλείσει την Κίνα.

«Υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα του ημισφαιρίου και ότι βλέπουμε πως η Κίνα και η Ρωσία μπαίνουν στην αυλή μας», είπε ο Γκρέι. «Πρέπει να δείτε τη Γροιλανδία και τον Παναμά σε αυτό το πλαίσιο».

Σε όποιον ανησυχεί ότι ο Τραμπ μπορεί να κάνει πραγματικά αυτό που λέει, επισημαίνουν τη δέσμευσή του κατά την πρώτη του εκλογή για τον Λευκό Οίκο να υποχρεώσει το Μεξικό να πληρώσει για το τείχος που ήθελε να χτίσει κατά μήκος των νότιων συνόρων των ΗΠΑ - μια απειλή για την οποία σταμάτησε να μιλά όταν οι δυσκολίες για την πραγματοποίηση του σχεδίου του έγιναν σαφείς και είδε ότι άλλα θέματα είχαν προτεραιότητα.

Ωστόσο, ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία μπορεί να εστιάσει περισσότερο σε ακραίες κινήσεις που συχνά ένιωθε ότι τον εμποδίζουν οι σύμβουλοί του να ακολουθήσει στην πρώτη του διακυβέρνηση. Αντιμετωπίζει πιο περίπλοκες προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και της αυξανόμενης απειλής από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από εκείνες που αντιμετώπισε κατά την πρώτη του θητεία, καθιστώντας τις φαινομενικά απλοϊκές λύσεις ακόμη πιο δελεαστικές.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να εγκαταλείψει την ιδέα της αγοράς της Γροιλανδίας, που ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 2019, παρόλο που οι ηγέτες και οι αξιωματούχοι της στη Δανία, που επιβλέπουν τις εξωτερικές της υποθέσεις, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είναι προς πώληση και ότι η προσάρτηση αποκλείεται.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ , έφτασε στη Γροιλανδία την Τρίτη μαζί με μελλοντικούς υπαλλήλους του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του Τζέιμς Μπλερ , του αναπληρωτή αρχηγού του Λευκού Οίκου για νομοθετικές, πολιτικές και δημόσιες υποθέσεις, ο οποίος, όπως είπαν ορισμένοι συνεργάτες θα μπορούσε να είναι το κλειδί για οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Μερικοί από τους συμβούλους του αναγνωρίζουν ότι μια πώληση είναι απίθανη, αλλά μια επέκταση της παρουσίας των ΗΠΑ στο νησί, μέσω οικονομικών επενδύσεων και μεγαλύτερου στρατιωτικού αποτυπώματος, είναι μια πιθανότητα, υποστηρίζουν. Μια συνθήκη δεκαετιών μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ δίνει στο Πεντάγωνο πρόσβαση σε μια βάση της Αρκτικής στη νότια Γροιλανδία με αεροδρόμιο, καθώς και ραντάρ και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πιθανών εκτοξεύσεων πυραύλων.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την αμερικανική παρουσία για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική και πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια σχέση παρόμοια με αυτή που απολαμβάνουν τα μικρά νησιωτικά έθνη στον Ειρηνικό μέσω του συμφώνου ελεύθερης σύνδεσης.

Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διαπραγματευτεί διευρυμένους οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς χωρίς η Δανία να παραδώσει την κυριαρχία της. Η έγκριση του Κογκρέσου θα απαιτηθεί για οποιοδήποτε τέτοιο σύμφωνο.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για την αποκατάσταση μιας μεγαλύτερης αμερικανικής παρουσίας στη Διώρυγα του Παναμά παραπέμπει στο παραδοσιακό ενδιαφέρον των Ρεπουμπλικανών για το δυτικό ημισφαίριο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το οποίο πολλοί συντηρητικοί πιστεύουν ότι εγκαταλείφθηκε όταν οι ΗΠΑ επέκτειναν τον ρόλο τους στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και ο Παναμάς συμφώνησαν το 1977 να παραδώσουν το κανάλι στον έλεγχο του Παναμά, κάτι που συνέβη το 1999 μετά από μια περίοδο κοινής διοίκησης.

Επί του παρόντος, η διαχείριση της πλωτής οδού γίνεται μέσω της κρατικής Αρχής της Διώρυγας του Παναμά, αλλά δύο από τους θαλάσσιους λιμένες της διοικούνται εδώ και καιρό από εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, μια συμφωνία που ο Τραμπ χαρακτηρίζει απαράδεκτη.

Η Διώρυγα του Παναμά «χτίστηκε για τον στρατό μας» και «δώσαμε τη Διώρυγα του Παναμά στον Παναμά, δεν την δώσαμε στην Κίνα», είπε. «Έχουν καταχραστεί αυτό το δώρο».

Οι σύμβουλοι του Τραμπ διερευνούν επί του παρόντος ιδέες για να δελεάσουν τον Παναμά να επιστρέψει τον έλεγχο της διώρυγας, σύμφωνα με άτομα κοντά στον επερχόμενο πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης σε αυτές της συμπερίληψης του Παναμά σε υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες και των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα. Μια στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη του καναλιού θα ήταν δυνητικά μια πιο δύσκολη επιχείρηση από την εισβολή των ΗΠΑ το 1989 για την καθαίρεση του ισχυρού άνδρα του Παναμά Στρατηγού Manuel Noriega . Εκείνη την εποχή, τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονταν ακόμα στη ζώνη του καναλιού.

Ο Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι μέσω της οικονομικής ισχύος θα καταφέρει να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στο X την Τρίτη: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η τροποποίηση του Καναδικού Συντάγματος για τη διάλυση της χώρας και την ένταξη στις ΗΠΑ θα απαιτούσε ομόφωνη έγκριση από τη Γερουσία, τη Βουλή των Κοινοτήτων και τα επαρχιακά νομοθετικά σώματα του Καναδά. Μια δημοσκόπηση του Leger του Δεκεμβρίου έδειξε ότι το 13% των Καναδών ήθελε η χώρα τους να γίνει η 51η πολιτεία της Αμερικής, ενώ το 82% ήταν αντίθετο. Και τα δύο επιμελητήρια του Κογκρέσου των ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να δώσουν την έγκρισή τους σε μια νέα πολιτεία.

Ο Καναδάς, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, έχει γίνει εδώ και καιρό στόχος των καταγγελιών του Τραμπ για άδικες οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής ότι η Οτάβα καθυστερεί στην παροχή χρηματοδότησης για το ΝΑΤΟ.

Ο Γκρέι, ο πρώην αξιωματούχος του Τραμπ, είπε ότι οι πρόσφατες ανησυχίες του εκλεγμένου προέδρου προέρχονται από το γεγονός ότι ο Καναδάς δεν ξοδεύει το 2% του ΑΕΠ του για την άμυνα, όπως έχουν δεσμευτεί να κάνουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ καταδίκασε τη συμμετοχή του Καναδά σε μια κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ και τη Φινλανδία για την κατασκευή και τη συντήρηση παγοθραυστικών, μια κίνηση που και τα τρία έθνη πιστεύουν ότι είναι σημαντική για να την αντιμετώπιση της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική. «Δεν θέλουμε πραγματικά να έχουμε εταίρο στην αγορά παγοθραυστικών», είπε ο Τραμπ.

Σύμβουλοι κοντά στον Τραμπ αναγνωρίζουν ότι η προσάρτηση του Καναδά είναι απίθανη και, αντίθετα, αναφέρουν ότι τα σχόλια έχουν τις ρίζες τους στο επιθετικό διαπραγματευτικό στυλ του Τραμπ.

«Ήμασταν καλοί γείτονες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε για πάντα, και είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Είναι εντάξει να το έχεις εσύ, αλλά αν είσαι άλλη χώρα, δεν θέλουμε να το επωμιστούμε».



Πηγή: skai.gr

