Η Πελόζι χαιρετίζει την απόφαση Μπάιντεν να παραιτηθεί

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι επαίνεσε τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Κυριακή για την απόφασή του να μην επιδιώξει επανεκλογή, αλλά δεν υποστηρίζει την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις στη δήλωσή της.

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι ένας πατριώτης Αμερικανός που πάντα έβαζε τη χώρα μας πρώτη. Η κληρονομιά του οράματος, των αξιών και της ηγεσίας του τον καθιστούν έναν από τους πιο σημαντικούς Προέδρους στην αμερικανική ιστορία», είπε η Πελόζι.

Πηγή: skai.gr

