Νέα σκληρή ανακοίνωση κατά του Ισραήλ και του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την πληροφορία ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Shin Bet, συνέλαβε Παλαιστίνιους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Birzeit, στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την κατηγορία ότι λάμβαναν εντολές από το παράρτημα της Χαμάς στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Ισραέλ Κατζ, με ανάρτησή τους στο Χ, κατηγόρησε ευθέως του Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι παρέχει όπλα και χρήμα σε πυρήνες της Χαμάς για να δολοφονούν Ισραηλινούς. "Για χάρη μίας ριζοσπαστικής και αντισημιτικής ιδεολογίας, ο Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία και την φέρνει πιο κοντά στον άξονα του κακού με επικεφαλής το Ιράν" σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στο μήνυμά του που ανήρτησε στην τουρκική γλώσσα.

Απαντώντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του κατηγορεί το Ισραήλ για συκοφαντία, βρώμικη προπαγάνδα και προσπάθεια ψυχολογικής επιχείρησης. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι τα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου θα δικαστούν σε διεθνή δικαστήρια και θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«O Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί να κρύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων πίσω από μια σειρά από ψέματα, συκοφαντίες και ασέβεια.

Η βρώμικη προπαγάνδα του Ισραήλ με στόχο την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν και οι προσπάθειες ψυχολογικής επιχείρησης δεν θα αποδώσουν καρπούς.

Τα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου, που σκότωσαν σχεδόν 40.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα και τώρα προσπαθούν να ξεκινήσουν έναν περιφερειακό πόλεμο για να παραμείνουν στην εξουσία, θα δικαστούν σε διεθνή δικαστήρια και θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια και να υπερασπίζεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με δικαιοσύνη και ειρήνη".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.