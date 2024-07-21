Το παρασκήνιο της απόφασης Μπάιντεν και ο εκνευρισμός με την Πελόζι

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ήταν αποφασισμένος να παραμείνει στην προεδρική κούρσα μέχρι να ανακοινώσει αιφνιδιαστικά το απόγευμα της Κυριακής ότι αποσύρεται.

«Χθες το βράδυ το μήνυμα ήταν προχωράμε σε όλα, με πλήρη ταχύτητα», ανέφερε η πηγή στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Γύρω στη 1:45 το μεσημέρι σήμερα: ο πρόεδρος είπε στην ομάδα του ότι είχε αλλάξει γνώμη».

Η απόφαση αιφνιδίασε πολλά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου, με αρκετούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι.

Είχε εκνευριστεί ιδιαίτερα με την πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, η οποία σύμφωνα με τους συμβούλους του Μπάιντεν ενορχήστρωνε τις εκκλήσεις για να παραιτηθεί.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση-σοκ, το επιτελείο του Μπάιντεν διέψευδε τις αναφορές ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει.

"Είναι ψευδές. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να δυναμώσουμε αυτήν την αφήγηση", δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της εκστρατείας Κουέντιν Φουλκς στο "The Weekend" του MSNBC το πρωί της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

