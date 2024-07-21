Ο Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του από την προεδρική κούρσα με επιστολή που ανάρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα έπειτα από σφοδρές πιέσεις που δεχόταν το τελευταίο διάστημα από τους Δημοκρατικούς να αποχωρήσει από την εκλογική μάχη και να ανοίξει τον δρόμο για την αντικατάστασή του.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν στην επιστολή του αναφέρει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, γράφοντας ότι είναι «προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να αποχωρήσω». Ο Μπάιντεν είπε ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς αργότερα αυτή την εβδομάδα και ότι «θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ως προέδρου» για το υπόλοιπο της θητείας του». Ειδικότερα, ο Μπάιντεν τόνισε ότι θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα στο έθνος μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ολόκληρη η επιστολή του Αμερικανού προέδρου:

Αμερικάνοι συνάδελφοί μου,

Τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως Έθνος.

Σήμερα, η Αμερική έχει την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο. Κάναμε ιστορικές επενδύσεις στην ανοικοδόμηση του Έθνους μας, στη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ηλικιωμένους και στην επέκταση της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης σε αριθμό ρεκόρ για τους Αμερικανούς. Παρέχουμε φροντίδα κρίσιμης σημασίας σε ένα εκατομμύριο βετεράνους που εκτέθηκαν σε τοξικές ουσίες. Περάσαμε τον πρώτο νόμο για την ασφάλεια των όπλων μετά από 30 χρόνια. Διορίσαμε την πρώτη Αφροαμερικανίδα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και περάσαμε την πιο σημαντικό νόμο για το κλίμα στην ιστορία του κόσμου. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση να ηγηθεί από ό,τι είμαστε σήμερα.

Ξέρω ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς, τον αμερικανικό λαό. Μαζί, ξεπεράσαμε μια πανδημία που συμβαίνει μια φορά στον αιώνα και τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση. Προστατέψαμε και διατηρήσαμε τη Δημοκρατία μας. Και αναζωογονήσαμε και ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας σε όλο τον κόσμο.

Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως Πρόεδρός σας. Και ενώ πρόθεσή μου ήταν να επιδιώξω να επανεκλεγώ, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να αποχωρήσω και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου.

Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή μου.

Προς το παρόν, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με δουν να επανεκλέγομαι. Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που υπήρξε εξαιρετικός συνεργάτης σε όλη αυτή τη δουλειά. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μου στον αμερικανικό λαό για την πίστη και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.

Πιστεύω σήμερα αυτό που πίστευα πάντα: ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει η Αμερική - όταν το κάνουμε μαζί. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.



Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο της απόφασής του, σύμφωνα με το Reuters, ο Τζο Μπάιντεν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου επέμενε ότι θα παραμείνει στην προεδρική κούρσα, αλλάζοντας αιφνιδιαστικά την απόφασή του την Κυριακή όταν και ανακοίνωσε σε ανώτερα στελέχη ότι αποσύρεται.

«Γύρω στη 1:45 το μεσημέρι σήμερα: ο πρόεδρος είπε στην ομάδα του ότι είχε αλλάξει γνώμη», αναφέρει πηγή στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Μάλιστα, ο Μπάιντεν φέρεται να ενημέρωσε το προεκλογικό επιτελείο του και την ομάδα του Λευκού Οίκου ότι θα αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα λίγο πριν δημοσιευτεί η επιστολή.

Η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν έρχεται έπειτα από σφοδρές πιέσεις των Δημοκρατικώ, για να εγκαταλείψει την κούρσα, καθώς μετά το ντιμπέιτ εντάθηκαν οι φωνές εκείνες που αμφισβητούσαν ότι μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στηρίζει την Κάμαλα Χάρις

Παράλληλα, με δεύτερη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των δημοκρατικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν για την Κάμαλα Χάρις:

Συνάδελφοί μου Δημοκρατικοί, αποφάσισα να μην αποδεχτώ την υποψηφιότητα και να επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις στα προεδρικά μου καθήκοντα για το υπόλοιπο της θητείας μου. Η πρώτη μου απόφαση το 2020 ήταν να επιλέξω την Κάμαλα Χάρις ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει. Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου στην Κάμαλα Χάρις ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματός μας σε αυτέ τις εκλογές. Δημοκρατικοί — ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε».

Τι θα ακολουθήσει μετά την αποχώρηση Μπάιντεν

Μετά από εβδομάδες συνεχούς πίεσης από τους Δημοκρατικούς να επανεξετάσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έλαβε την αιφνιδιαστική απόφαση να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα .

Οι επόμενες μέρες θα αποδειχθούν κομβικές καθώς οι ηγέτες των Δημοκρατικών θα προσπαθήσουν να ενώσουν όλες τις διαφορετικές φωνές του κόμματος γύρω από την Κάμαλα Χάρις.

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπάιντεν;

Η αντιπρόεδρος Χάρις είναι ο πιθανότερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Μπάιντεν στην προεδρική κούρσα, καθώς ο Μπάιντεν την έχει υποστηρίξει, αλλά και πολλοί στο κόμμα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα την αποδεχτούν ως υποψήφια.

Αλλά η υποψηφιότητα της Χάρις δεν είναι εγγυημένη μόνο και μόνο επειδή έχει την υποστήριξη του Μπάιντεν και είναι η αντιπρόεδρός του. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ελεύθερο να επιλέξει έναν διαφορετικό αντικαταστάτη εάν τα μέλη του συσπειρωθούν γύρω από έναν άλλο υποψήφιο. Ακόμη και τότε, ο υποψήφιος δεν θα αναδειχθεί ως επίσημος μέχρι να ψηφίσουν οι εκπρόσωποι.

Πώς θα επιλεγεί νέος υποψήφιος;

Σε αντίθεση με την παραίτηση ενός προέδρου, η οποία προωθεί αυτόματα τον αντιπρόεδρο στον λευκό Οίκο, η αποχώρηση του Μπάιντεν από την κούρσα δεν σημαίνει ότι η Χάρις θα είναι η επίσημη υποψήφια. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί αναμένουν ότι θα είναι η αντικαταστάτριά του, αλλά οι εκπρόσωποι που επιλέγουν τον υποψήφιο για την προεδρία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν για όποιον υποψήφιο θέλουν.



