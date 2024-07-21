«Ως τον χειρότερο πρόεδρο μακράν στην ιστορία της χώρας», χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν λίγη ώρα αφότου ο τελευταίος, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNN λίγα λεπτά, μετά την παραίτηση, ο πρώην πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε επίσης ότι αν και δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, πιστεύει ότι η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα είναι πιο εύκολο να νικηθεί από ό,τι αν θα ήταν ο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.