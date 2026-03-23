Η Ουκρανία εξετάζει εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Μοζαμβίκη

Η Ουκρανία ενδιαφέρεται να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Μοζαμβίκη, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η χώρα προσπαθεί να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες έπειτα από χρόνια ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές παραγωγής της.

Πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω εγχώριας παραγωγής. Ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει στην απώλεια περίπου του μισού της παραγωγής, όπως δήλωσε στα τέλη του περασμένου έτους ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αντρίι Πισνίι.

Το περασμένο φθινόπωρο, η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της σε ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε περιοχές κοντά στο μέτωπο, στη βορειοανατολική και κεντρική Ουκρανία.

Μιλώντας μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντάνιελ Τσάπο, ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα της νότιας Αφρικής - η οποία αντιμετωπίζει ισλαμιστική εξέγερση - υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας.

«Η Ουκρανία ενδιαφέρεται για πρόσθετες ενεργειακές προμήθειες. Η Μοζαμβίκη ενδιαφέρεται για την εμπειρία και τις τεχνολογίες της Ουκρανίας ώστε να ενισχύσει την εσωτερική της ασφάλεια και να προστατεύσει τους πολίτες από την τρομοκρατία», δήλωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας συμφωνίας.

Η Μοζαμβίκη αποτελεί σημαντικό παραγωγό φυσικού αερίου στην Αφρική και τον Ιανουάριο η χώρα, μαζί με την TotalEnergies, ανακοίνωσαν την επανεκκίνηση ενός έργου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο είχε προηγουμένως διακοπεί λόγω της εξέγερσης. Με δυναμικότητα παραγωγής 13 εκατομμυρίων μετρικών τόνων LNG ετησίως, το έργο αναμένεται να καταστήσει τη Μοζαμβίκη σημαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου.

Η Ουκρανία δεν έχει εισάγει ρωσικό φυσικό αέριο από το 2015. Τα τελευταία χρόνια, το Κίεβο έχει επίσης επεκτείνει τις προμήθειες LNG, εξασφαλίζοντας εισαγωγές αμερικανικού LNG από τερματικούς σταθμούς στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Η Ουκρανία εισάγει επίσης αμερικανικό LNG μέσω του λεγόμενου «Κάθετου Διαδρόμου» αγωγών από την Ελλάδα.

Επίσημα ευρωπαϊκά ενεργειακά στοιχεία (AGSI) έδειξαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία έχει αρχίσει να αποθηκεύει φυσικό αέριο στις υπόγειες εγκαταστάσεις της ενόψει της επόμενης περιόδου θέρμανσης.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ, έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία σκοπεύει να ξεκινήσει την περίοδο θέρμανσης 2026–2027 με τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε αποθήκευση - περίπου την ίδια ποσότητα με την προηγούμενη περίοδο.



Πηγή: skai.gr

