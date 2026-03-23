Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών ζητεί την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου

Το Ισραήλ θα πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά του με τον Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι βαθιά μέσα στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, καθώς ισραηλινά στρατεύματα βομβάρδισαν γέφυρες και κατέστρεψαν σπίτια στην περιοχή σε μια κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση.

Τα σχόλια του υπουργού Μπεζαλέλ Σμότριτς είναι η πιο απερίφραστη μέχρι τώρα δήλωση από υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο για κατάληψη λιβανικού εδάφους σε έναν πόλεμο όπου το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στην περιοχή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ. Από τότε, το Ισραήλ διέταξε όλους τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι καθώς εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή, την οποία θεωρεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Οι αρχές του Λιβάνου λένε πως η ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, και περισσότερο από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, με το Ισραήλ να διατάζει τους κατοίκους να φύγουν από μεγάλα τμήματα της χώρας.

Ο Σμότριτς δήλωσε σε ισραλινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα πως η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο "πρέπει να τελειώσει με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, με.. της Χεζμπολάχ αλλά με και την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ".

"Λέω εδώ καθαρά... σε κάθε αίθουσα και σε κάθε συζήτηση, επίσης: τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι ο [ποταμός] Λιτάνι", είπε ο Σμότριτς.

Ο Σμότριτς, που είναι ηγέτης ενός μικρού ακροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνει συχνά σχόλια πέραν της επίσημης ισραηλινής πολιτικής.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υπαινίχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα [πως υπάρχουν] σχέδια για κατάληψη γης, λέγοντας ότι ο Λίβανος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με "απώλεια εδάφους" αν δεν αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Οι παρατηρήσεις του Σμότριτς ακούγονται πολύ ηχηρά στον Λίβανο, που προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από έναν πολυετή κύκλο εισβολών και κατοχής από τη γειτονική χώρα. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει κατ' επανάληψη επιθέσεις στον Λίβανο από το 1978 και κατέλαβαν τον νότο από το 1982 έως το 2000,

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Βηρυτός εξακολουθεί να υπολογίζει στις ξένες δυνάμεις προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να θέσει τέλος στον πόλεμο, μέσω μιας προσφοράς από τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες.

Ο Σμότριτς κάλεσε επίσης το Ισραήλ να προσαρτήσει έδαφος που ελέγχει τώρα στη λωρίδα της Γάζας μέχρι μία γραμμή εκεχειρίας με τη Χαμάς. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη τον Οκτώβριο άφησε το Ισραήλ με τον έλεγχο του 53% της Γάζας, όπου έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει κατεδαφίσει κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως οι στρατιώτες του στον Λίβανο διεξάγουν χερσαίους ελιγμούς και στοχευμένες επιδρομές εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και αποθηκών όπλων, με σκοπό την προστασία των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ από τα πυρά της Χεζμπολάχ.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ και λέει ότι θέλει να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ έπληξε την κυριότερη γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα αφού διέταξε τον στρατό του να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και να επιταχύνει την κατεδάφιση σπιτιών κοντά στα νότια σύνορα.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει γενικά στους στρατούς να επιτίθενται σε πολιτικές υποδομές και ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, ιδιαίτερα τη χρήση εντολών για εκκένωση εκτεταμένων περιοχών.

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα άλλες δύο γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι -- έναν δρόμο κοντά σε μια κύρια γέφυρα επλήγη χθες Κυριακή και άλλη μία μικρή γέφυρα σε ένα άλλο σημείο στον ποταμό.

Ο Χάνα Αμίλ, δήμαρχος της χριστιανικής μεθοριακής πόλης Ρμέις οι κάτοικοι της οποίας αρνήθηκαν αν εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δήλωσε στο Ρόιτερς πως η μετακίνηση καθίσταται όλο και πιο δύσκολη.

"Μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μια αυτοκινητοπομπή του λιβανέζικού στρατού μας συνοδεύει καθώς προσπαθούμε να αγοράσουμε βασικά προϊόντα από κοντινές περιοχές", είπε.

"Ήδη, δεν έχουμε ηλεκτροδότηση από το κράτος, ούτε νερό και έχουμε ελλείψεις σε πετρέλαιο κίνησης. Αν όλοι οι δρόμοι προς τον βορρά αποκοπούν, ποιος ξέρει τι μπορεί να μας επιφυλάσσει το μέλλον", είπε ο Αμίλ.

