Το Ιράν επιμένει: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Δεν έχει αλλάξει η στάση μας»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει ότι υπήρξαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων.
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες «φιλικές χώρες» μετέφεραν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε, αναφέρει το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, IRNA.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στάση του Ιράν τόσο για το Στενό του Ορμούζ όσο και για τους όρους τερματισμού του πολέμου παραμένει αμετάβλητη.
