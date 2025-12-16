Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δέος: Η αντίδραση της Μελόνι όταν είδε τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης – Δείτε βίντεο

Οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία τους

Μελόνι

Με... δέος και κάποια αμήχανα χαμόγελα αντέδρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι (περίπου 1,60) Τζόρτζια Μελόνι όταν συνάντησε τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης. 

Λόγω της υψομετρικής διαφοράς δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να... ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία που να δείχνει και τους δύο στο ίδιο κάδρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζόρτζια Μελόνι μοζαμβίκη Ιταλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark