Η Ουκρανία εισάγει φυσικό αέριο μέσω Βαλκανίων από την Ελλάδα μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Η Ουκρανία επανεκκινεί τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Transbalkan που συνδέεται με την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα μετά τις εκτεταμένες ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό της τομέα, αναφέρει το Reuters.

Η κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού τομέα τον Οκτώβριο, έχει στερήσει από τη χώρα τουλάχιστον το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να πρέπει να εισάγει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για να αντισταθμίσει τη μείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ουκρανικού φορέα διαχείρισης αγωγών, την Τετάρτη η Ουκρανία αναμένεται να λάβει 1,1 εκατ. κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Transbalkan), έναντι 0,78 mcm την Τρίτη. Ο αγωγός συνδέει την Ουκρανία με τα τερματικά LNG της Ελλάδας, μέσω Μολδαβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Η ουκρανική εταιρεία συμβούλων ExPro ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η ελληνική ΔΕΠΑ Εμπορίας, η D.Trading –θυγατρική της μεγαλύτερης ιδιωτικής ουκρανικής εταιρείας ενέργειας DTEK– και η ελβετική Axpo Trading είχαν δεσμεύσει χωρητικότητα για εισαγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, με ημερήσιο όγκο 0,6 εκατ. κυβικών μέτρων.

Παράλληλα, η Ουκρανία εισάγει περίπου 23 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως, εκ των οποίων σχεδόν 10 mcm προέρχονται από την Ουγγαρία, 8 mcm από την Πολωνία και 5 mcm από τη Σλοβακία.

Η Διαβαλκανική διαδρομή δεν είχε χρησιμοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ είχε λειτουργήσει μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο αγωγός δεν είχε μεγάλη ζήτηση λόγω του υψηλού κόστους διέλευσης από τέσσερις χώρες και μέσω Ουκρανίας. Ωστόσο, οι μειώσεις δασμών από τους φορείς της Μολδαβίας και της Ρουμανίας ενίσχυσαν τη δέσμευση χωρητικοτήτων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ExPro.



Μακρά η πορεία ανάκαμψης

Η πίεση στους αγωγούς φυσικού αερίου πρέπει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, και οι εισαγωγές μέσω της Διαβαλκανικής διαδρομής αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για να παραμείνει λειτουργικό το ουκρανικό σύστημα, σε μια περίοδο που η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να τροφοδοτήσει τους αγωγούς.

Ο Ολεξάντρ Χαρτσένκο, διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακών Μελετών του Κιέβου, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει μεγάλο αριθμό συμπιεστών φυσικού αερίου, δυσχεραίνοντας την αποκατάσταση του ενεργειακού συστήματος.

«Δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το 30% με 40% της κατεστραμμένης δυναμικότητας μέσα στη χειμερινή περίοδο, καθώς οι σταθμοί συμπίεσης έχουν καταστραφεί», ανέφερε ο Χαρτσένκο σε τηλεοπτική ενημέρωση.

Όπως εξήγησε, οι συμπιεστές είναι εξαιρετικά δαπανηροί ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, ενώ αυτή την περίοδο είναι δυσεύρετοι παγκοσμίως λόγω της αυξημένης ζήτησης.

«Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει πληγεί, και η αποκατάσταση των συμπιεστών δεν είναι ζήτημα μηνών, η πλήρης ανάκαμψη της παραγωγής θα χρειαστεί 15 έως 18 μήνες», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.