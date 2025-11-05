Το Ισραήλ προετοιμάζεται να βγει στις διεθνείς αγορές ομολόγων με μια προσφορά στις αρχές του 2026 και παράλληλα επανεξετάζει τα σχέδιά του για την ιδιωτικοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της χώρας, κάτι που θα βοηθούσε στη μείωση του εθνικού χρέους, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Γιάλι Ρόθενμπεργκ, Γενικός Λογιστής του Ισραήλ, αναμένει επίσης ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα αρχίσουν σύντομα να επανεξετάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του Ισραήλ, ή τουλάχιστον τις προοπτικές, μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Εξετάζοντας το 2026, θα μπορέσουμε να βγούμε στην αγορά εφόσον οι συνθήκες είναι καλές για εμάς, πιθανώς στις αρχές του έτους», δήλωσε ο Ρόθενμπεργκ σε συνέντευξή του στο Reuters την Τρίτη.

Υποστήριξε ότι το πραγματικό μέγεθος και το νόμισμα έκδοσης των ομολόγων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, αλλά έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με πιθανούς επενδυτές σχετικά με το ενδιαφέρον τους.

Ταυτόχρονα, τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Israel Aerospace Industries (IAI), τα οποία συζητούνται για περισσότερο από μια δεκαετία, διαμορφώνονται, υποστήριξε. Επιτροπή του υπουργείου έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση έως και του 49% της IAI.

Ο Ρόθενμπεργκ χαρακτήρισε «αδικαιολόγητες και περιττές» τις αρνητικές προοπτικές για την πιστοληπτική ικανότητα του Ισραήλ, δεδομένης της εκεχειρίας στη Γάζα και των μειωμένων απειλών από το Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν.

«Πιστεύω ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα βρουν τρόπους να βελτιώσουν την αξιολόγηση τους επόμενους μήνες», είπε, επικαλούμενος επίσης τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τις ισχυρές χρηματοπιστωτικές αγορές του Ισραήλ.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού το επόμενο έτος αναμένεται να μειωθεί στο 3,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από περίπου 5% φέτος, με το δημόσιο χρέος να αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 70% του ΑΕΠ.

Ο προϋπολογισμός του 2026 έχει καθυστερήσει λόγω πολιτικών διαμαχών και η μη ψήφισή του από το κοινοβούλιο έως τις 31 Μαρτίου θα οδηγήσει σε νέες πρόωρες εκλογές. Ο Ρόθενμπεργκ δήλωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν κίνητρα για τους νομοθέτες να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό πριν από την προθεσμία αυτή.

Πηγή: skai.gr

