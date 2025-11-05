Συμμαχία ΔΕΠΑ - Aktor για μεταφορά LNG στην Ουκρανία

ΔΕΠΑ και Aktor συμμαχούν για να πουλάνε φυσικό αέριο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο όμιλοι που συμμετέχουν από κοινού στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα, προχώρησαν χθες στη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Atlantic - See LNG trade και έδρα την Παιανία, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή LNG στην Ελλάδα για πώληση και εμπορία αποκλειστικά εκτός Ελλάδας.

Όπως τονίζει ακόμη η Καθημερινή, το κοινοπρακτικό σχήμα των δύο εταιρειών, όπου η Aktor συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ με 40% πολύ σύντομα θα αποκτήσει και τρίτο υπερατλαντικό μέτοχο. Πληροφορίες της εφημερίδας κάνουν λόγο για είσοδο σε ποσοστό που θα εξαγοράσει από την Aktor, της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, Development Finance Corporation (DFC), εκπρόσωποι της οποίας θα παρευρεθούν στη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα το επόμενο διήμερο.

Η Aktor φέρεται να προσκομίζει στην κοινή εταιρεία με τη ΔΕΠΑ μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας LNG για ποσότητες έως και 2 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως με ουκρανικές εταιρείες κατά το μεγαλύτερο μέρος και συγκεκριμένα την κρατική εταιρεία της χώρας και τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία, την DTEK, Το LNG θα το προμηθεύεται η κοινή εταιρεί ααπό τη Venture Globalμ από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής LNG στην Αμερική, μέσω μακροπρόθεσμου 20ετούς συμβολαίου και σε τιμές που σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Όπως τονίζει ακόμη η εφημερίδα, ΔΕΠΑ και Aktor αναμένεται να προβούν σήμερα σε επίσημες ανακοινώσεις, ενώ οι συμφωνίες με Αμερικανούς πωλητές και αγοραστές του LNG από την Ουκρανία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα ανακοινωθούν αύριο στο πλαίσιο της συνόδου, παρουσία και των υπουργών Ενέργειας, Εσωτερικών και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ που θα βρίσκονται στην Αθήνα για να συμμετέχουν στη σύνοδο για την ενέργεια. Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο ελληνικές εταιρείες φαίνεται να προχώρησε με τη στήριξη των κυβερνήσεων Ελλάδας - Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Εξάλλου, προσφάτως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αγοράσει φυσικό αέριο αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ από διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που αναρτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον ευχαρίστησα για τη στήριξή του. Συζητήσαμε τρόπους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας, περιλαμβανομένων ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα, όπως η δυνατότητα προμήθειας αμερικανικού φυσικού αερίου. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε ξανά για να επεξεργαστούμε όλες τις λεπτομέρειες».

Στο πενταμελές Δ.Σ. της εταιρείας η Aktor θα εκπροσωπείται με τρί αμέλη και η ΔΕΠΑ με δύο. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου και πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης οι Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

